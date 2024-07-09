Аграрии Витебской области начали уборочную – посмотрели на старт масштабной кампании

Ход уборки озимого ячменя и оценка посевов других колосовых дают основание рассчитывать на высокий урожай. Уже намолочено почти 640 тысяч тонн озимого ячменя. Темпы работ значительно опережают прошлогодние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть менее года назад на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании Александр Лукашенко отметил, что страда для белорусов – это продовольственный фронт, а на войне побеждает тот, кто лучше подготовлен. Больше всех времени на это традиционно у аграриев Витебской области. Только сегодня, 9 июля, там прошли областные «Зажинки».