Аграрии Витебской области начали уборочную – посмотрели на старт масштабной кампании
Ход уборки озимого ячменя и оценка посевов других колосовых дают основание рассчитывать на высокий урожай. Уже намолочено почти 640 тысяч тонн озимого ячменя. Темпы работ значительно опережают прошлогодние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чуть менее года назад на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании Александр Лукашенко отметил, что страда для белорусов – это продовольственный фронт, а на войне побеждает тот, кто лучше подготовлен. Больше всех времени на это традиционно у аграриев Витебской области. Только сегодня, 9 июля, там прошли областные «Зажинки».
Вот так с традиции начинают уборочную кампании в северном регионе. Областные «Зажинки» на полях агрокомбината «Юбилейный» Оршанского района. Обряд на успешную жатву и богатый колос. Первый сноп нового урожая – председателю областного комитета Александру Субботину.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Урожай реально на полях стоит, биологически вроде оцениваем – около миллиона. Общий такой каравай. Надеемся, что погода поможет нам это убрать. Техника готова, зерносушилки готовы.
Для Максима Сернова, комбайнера с 18-летним стажем, в этом хозяйстве уже 8-й сезон. «Зажинки» для него не просто дань традиции, а старт всей кампании, когда каждое зернышко идет в общий каравай. И изо дня в день он становится весомее.
Максим Сернов, механизатор агрокомбината «Юбилейный»:
Праздник «Зажинки» – большое событие, выход в поле. Вчера немножко мы поработали, проверили урожай. И урожай показывает, что он будет хороший. Будем стараться работать до поздней ночи, по погодным условиям. И в кратчайшие сроки закончить уборочную.
Лукашенко: страда – это наш продовольственный фронт. Лучше на этом фронте воевать, чем на горячем. Подробнее.
Темпы уборки озимого ячменя в Беларуси в 10 раз опережают прошлогодние. Аграрии намерены взять новую высоту: выйти почти на миллион тонн только по этой зерновой культуре.
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