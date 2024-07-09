Им салютовали в Москве из 124 орудий! Операция «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Лиду
80 лет назад на белорусских землях разворачивались ожесточенные бои за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. День за днем сводки с фронта пополнялись списками отвоеванных бойцами Красной армии территорий. 9 июля 1944-го освобожден город Дятлово, в Москве в этот день салютовали освободителям Лидского края.
Хроника событий – в нашем следующем материале.
Беларусь, город Лида, Гродненская область. 9 июля 1944 года в этот день в Москве был дан салют в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По приказу командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Черняховского в ходе Вильнюсской операции лидское направление было определено 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Николая Осликовского.
Главная задача – не позднее 10-12 июля овладеть Вильнюсом и Лидой.
Из воспоминаний генерала Осликовского:
6 июля корпус направился к Лиде. В ряде пунктов и особенно на перекрестках дорог немцы оказывали упорное сопротивление. Нам оставались обходные пути, а они в большинстве пролегали через леса и болота. Бойцы и офицеры корпуса прилагали нечеловеческие усилия, чтобы не снижать темпов движения. Потому что малейшее промедление в таком деле без преувеличения смерти подобно. Мы выдержали заданный темп.
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