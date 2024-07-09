Прямой эфир

Им салютовали в Москве из 124 орудий! Операция «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Лиду

09 июля 2024 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

80 лет назад на белорусских землях разворачивались ожесточенные бои за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. День за днем сводки с фронта пополнялись списками отвоеванных бойцами Красной армии территорий. 9 июля 1944-го освобожден город Дятлово, в Москве в этот день салютовали освободителям Лидского края.

Хроника событий – в нашем следующем материале.

Им салютовали в Москве из 124 орудий! Операция «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Лиду-1

Беларусь, город Лида, Гродненская область. 9 июля 1944 года в этот день в Москве был дан салют в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По приказу командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Черняховского в ходе Вильнюсской операции лидское направление было определено 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Николая Осликовского.

Им салютовали в Москве из 124 орудий! Операция «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Лиду-4

Главная задача – не позднее 10-12 июля овладеть Вильнюсом и Лидой.

Им салютовали в Москве из 124 орудий! Операция «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Лиду-7

Из воспоминаний генерала Осликовского:
6 июля корпус направился к Лиде. В ряде пунктов и особенно на перекрестках дорог немцы оказывали упорное сопротивление. Нам оставались обходные пути, а они в большинстве пролегали через леса и болота. Бойцы и офицеры корпуса прилагали нечеловеческие усилия, чтобы не снижать темпов движения. Потому что малейшее промедление в таком деле без преувеличения смерти подобно. Мы выдержали заданный темп.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Кочанова: Молодёжный совет при парламенте – хорошая площадка по подготовке кадров для госструктур
09 июля 2024 17:17

Кочанова: Молодёжный совет при парламенте – хорошая площадка по подготовке кадров для госструктур

Трижды сбегал из лагерей фашистов. Воспоминания Трофима Беляева. «Незабытые истории»
09 июля 2024 15:19

Трижды сбегал из лагерей фашистов. Воспоминания Трофима Беляева. «Незабытые истории»

Рискуя жизнями, помогали отряду партизан. «Незабытые истории»
09 июля 2024 15:10

Рискуя жизнями, помогали отряду партизан. «Незабытые истории»