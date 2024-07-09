Им салютовали в Москве из 124 орудий! Операция «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Лиду

80 лет назад на белорусских землях разворачивались ожесточенные бои за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. День за днем сводки с фронта пополнялись списками отвоеванных бойцами Красной армии территорий. 9 июля 1944-го освобожден город Дятлово, в Москве в этот день салютовали освободителям Лидского края. Хроника событий – в нашем следующем материале.

Беларусь, город Лида, Гродненская область. 9 июля 1944 года в этот день в Москве был дан салют в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По приказу командующего 3-м Белорусским фронтом генерала армии Черняховского в ходе Вильнюсской операции лидское направление было определено 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу под командованием генерал-лейтенанта Николая Осликовского.

Главная задача – не позднее 10-12 июля овладеть Вильнюсом и Лидой.