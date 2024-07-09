Кочанова: Молодёжный совет при парламенте – хорошая площадка по подготовке кадров для госструктур
Молодежный совет при Национальном собрании – хорошая площадка подготовки кадров для госструктур. Такую оценку дала председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время второго Белорусского молодежного парламентского форума, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытый диалог в БГУ собрал более сотни представителей самых разных профессий и сфер деятельности. Основные темы – социальная политика, государственная поддержка молодых семей, историческая память, продвижение нашей страны на международной арене и ситуация в мире. Как отметила Наталья Кочанова, участники форума – перспективный резерв для дальнейшей работы в государственных органах и на руководящих должностях.
Варвара Парфенова, студентка Белорусского государственного университета:
Для молодежи это очень хороший шанс, действительно, пообщаться тет-а-тет, на диалоговых площадках или других платформах с людьми, которые достигли чего-то в жизни, которые в своей профессии либо прославились, либо добились каких-либо высот. И я считаю, что наше поколение – самое счастливое в нашем государстве, потому что для нас открыты все дороги. Как сказал наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, инвестиции в молодежь – это инвестиции в наше будущее.
Наталья Кочанова предложила сделать молодежный парламентский форум традиционным. Он позволяет молодым людям пообщаться с компетентными специалистами, набраться опыта и знаний. В 2024 году форум объединил более 160 человек со всех уголков Беларуси.