Головченко: наши страны согласовали 26 проектов с объёмом затрат более 160 млрд российских рублей

Достигнуть технологического суверенитета в одиночку – задача архисложная, и ее решить можно только совместными усилиями. В условиях глобальной нестабильности и экономических войн все больше стран осознают важность взаимоуважительного партнерства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на стратегической сессии форума «ИННОПРОМ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная тема выставки 2024 года – технологический суверенитет. Эту тему на «ИННОПРОМа» в Екатеринбурге обсуждают посланники более чем 60 государств. Нашу страну на Форуме представляют 24 предприятия. Экспозиция Made in Belarus презентует последние достижения промышленных флагманов и новейшие технологические решения в самых разных областях. Мощнейшее санационное давление заставило нашу страну взять курс на построение инновационной национальной экономики. В этом отношении Беларусь действует в неразрывной связи с Россией. Страны успешно реализовали более 60-ти совместных программ Союзного государства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Наши страны согласовали 26 инвестиционных импортозамещающих проектов для реализации в Республике Беларусь с общим объемом затрат более 160 миллиардов российских рублей. В частности, уже в 2025 году в интересах белорусского и российского машиностроения планируется завершить создание производства волов и шестерен 5-го, 7-го класса точности, а также аксиально-поршневых гидравлических насосов с регулируемой производительностью.