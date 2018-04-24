Государство для народа: каким видят его студенты БГУ?

Новости Беларуси. В Послании Президент четко дал понять, что главной целью в нашей стране остается построение государства для народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, что делать это – молодым. И именно 24 апреля будущие профессионалы своего дела из уст Президента узнали много важных моментов о настоящем и будущем Беларуси. Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»

Полина Макаренко, студент:

Для меня было важно услышать, что экономика Беларуси растет. Тем самым наше государство делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса. Для меня это актуально, так как я будущий специалист по социальным коммуникациям.

Ангелина Занько, студент:

Сегодня очень много говорилось о нашем Парке высоких технологий. И я считаю, это то, что нам действительно необходимо развивать. То, что для нас действительной станет приоритетной отраслью развития – это IT-сфера.