Государство для народа: каким видят его студенты БГУ?

Новости Беларуси. В Послании Президент четко дал понять, что главной целью в нашей стране остается построение государства для народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Послании Президент четко дал понять, что главной целью в нашей стране остается построение государства для народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятно, что делать это – молодым. И именно 24 апреля будущие профессионалы своего дела из уст Президента узнали много важных моментов о настоящем и будущем Беларуси.
Андрей Король: «Важен ракурс на повышение креативности нашего образования»
Полина Макаренко, студент:
Для меня было важно услышать, что экономика Беларуси растет. Тем самым наше государство делает ставку на развитие малого и среднего бизнеса. Для меня это актуально, так как я будущий специалист по социальным коммуникациям.
Ангелина Занько, студент:
Сегодня очень много говорилось о нашем Парке высоких технологий. И я считаю, это то, что нам действительно необходимо развивать. То, что для нас действительной станет приоритетной отраслью развития – это IT-сфера.
Диана Пугачева, студент:
Для меня было важно услышать о проблеме мировой безопасности и пути решения этой проблемы. О сотрудничестве с другими государствами. Потому что хочу жить в свободной независимой стране.