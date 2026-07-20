Глеб Лапицкий рассказал о проекте «Репин-фест» – узнали, кто принял участие и как создавали полотна

Нынешний «Славянский базар» превратился в настоящий арт-гид. Фестивальная столица впервые увидела шедевр Марка Шагала «Над городом» с узнаваемыми витебскими пейзажами. Аншлаги также собрали другие выставки. Идеальным продолжением этого культурного бума стал запуск нового проекта «Репин-фест».

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

«Репин-фест» не очень профильное мероприятие, конечно, для «Славянского базара». Большинство скептиков всегда ассоциирует «Славянский базар» с популярной музыкой. Как раз таки ответвление выставочной программы, особенно, наверное, этого года, показывает, что надо просто захотеть увидеть, что такое фестиваль, на который съезжаются все. С 1995 года фестиваль имеет такую уникальную возможность – мы не зацикливаемся на одном виде искусства, называемся Международный фестиваль искусств. Проект «Репин-фест» объединил ярких представителей нового поколения живописцев Союзного государства. Всю неделю лучшие молодые мастера из России и Беларуси создавали свои полотна в атмосфере знаменитого имения «Здравнево». Лучшие из них были отмечены профессиональным жюри. Победителем первого «Репин-феста» стала Дарья Киндулкина из Челябинска. В этом году девушка окончила Санкт-Петербургскую академию художеств имени Ильи Репина.

Дарья Киндулкина, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина:

Я работала в интерьерах. Конечно, чувствовался дух Ильи Ефимовича Репина, который мне помогал. Работалось очень вдохновенно, успела написать три интерьера. Выбрала интерьеры, потому что мне в целом нравится писать интерьерные работы, свет солнечный, который падает на сами интерьеры, писать портреты вещей. Безумно рада и счастлива вообще в целом побывать в этом месте. В тройке призеров наш земляк – витебчанин Дмитрий Кузьмич. Молодой человек – преподаватель живописи и рисунка Витебского государственного университета имени Петра Машерова, член Белорусского союза художников. Эта неделя стала для него плодотворной, за пленэр он написал шесть этюдов.