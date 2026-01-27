Аграрии Минской области активно готовятся к посевной кампании

Аграрии центрального региона готовятся к посевной кампании-2026. Чтобы начать и провести весенние работы качественно и в оптимальные сроки – зимой надо приложить максимум усилий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В сельхозпредприятии «Городилово» почву под яровые хорошо подготовили осенью. Важный аспект – выбор высокоурожайных семян. Всего предстоит засеять 500 гектаров ячменем, 800 – свеклой и 1500 отдадут под кукурузу. Механизаторские бригады активно ремонтируют технику, закуплены все необходимые детали. В планах – обновление машинно-тракторного парка. На технику ежегодно в хозяйстве тратят от 3 до 5 миллионов рублей.

Дмитрий Грамович, директор сельхозпредприятия «Городилово»:

В этом году мы купили комбайн свеклоуборочной, за который мы заплатили практически 3 миллиона рублей. Покупали две машины грузовые и два комбайна. Сейчас планируем еще зерноуборочные. Стараемся отдавать предпочтение белорусской технике, но если нет у нас аналога в Беларуси, то покупаем импортную технику.

Для сотрудников действуют различные меры поддержки. А лучших – поощряют путевками. Вместе со своими семьями на море уже съездили более 70 человек.