Расписание регулярных и чартерных рейсов «Белавиа» изменилось из-за погодной ситуации в Беларуси

Циклон «Леони» проверяет белорусов на прочность. В регионах страны сильный снег и ледяной дождь. Все службы работают в оперативном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сложным условиям готовы и энергетики. Во избежание ЧП подготовлено более 670 аварийных бригад, чтобы реагировать на возможные отключения. К сложностям следует быть готовым и водителям. В Гомельской области 27 января введен план «Погода». Обстановка на дорогах региона на особом контроле. Коммунальщики области тоже работают в усиленном режиме. Проводят противогололедную обработку и убирают снег на улицах более 400 машин ЖКХ. Из-за непогоды временно приостановлены прием и отправка воздушных судов в аэропорту Гомеля.

Главная воздушная гавань страны работает в штатном режиме. Очищает и обрабатывает антигололедными реагентами взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск 21 единица спецтехники. Из-за погодной ситуации изменилось расписание регулярных и чартерных рейсов «Белавиа». Это касается рейсов, соединяющих Минск и Москву. Актуальную информацию необходимо уточнять на сайте авиаперевозчика.