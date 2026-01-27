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Расписание регулярных и чартерных рейсов «Белавиа» изменилось из-за погодной ситуации в Беларуси

27 января 2026 13:42
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Циклон «Леони» проверяет белорусов на прочность. В регионах страны сильный снег и ледяной дождь. Все службы работают в оперативном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расписание регулярных и чартерных рейсов «Белавиа» изменилось из-за погодной ситуации в Беларуси-2

К сложным условиям готовы и энергетики. Во избежание ЧП подготовлено более 670 аварийных бригад, чтобы реагировать на возможные отключения. К сложностям следует быть готовым и водителям. В Гомельской области 27 января введен план «Погода». Обстановка на дорогах региона на особом контроле. Коммунальщики области тоже работают в усиленном режиме. Проводят противогололедную обработку и убирают снег на улицах более 400 машин ЖКХ. 

Из-за непогоды временно приостановлены прием и отправка воздушных судов в аэропорту Гомеля. 

Расписание регулярных и чартерных рейсов «Белавиа» изменилось из-за погодной ситуации в Беларуси-4

Главная воздушная гавань страны работает в штатном режиме. Очищает и обрабатывает антигололедными реагентами взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск 21 единица спецтехники. Из-за погодной ситуации изменилось расписание регулярных и чартерных рейсов «Белавиа». Это касается рейсов, соединяющих Минск и Москву. Актуальную информацию необходимо уточнять на сайте авиаперевозчика. 

Расписание регулярных и чартерных рейсов «Белавиа» изменилось из-за погодной ситуации в Беларуси-6

Синоптики предупреждают: потепление в Беларуси будет недолгим. Уже 29 января температура воздуха в течение суток будет от 0 до минус 13 градусов. В такую переменчивую погоду оперативные службы призывают белорусов соблюдать повышенные меры осторожности. 

# Погода в Беларуси # Природные катаклизмы

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