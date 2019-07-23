Новости Беларуси. Белорусские военные проверяют боеготовность подразделений ракетных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне команду к выполнению учебно-боевых задач получили 336-я реактивная артиллерийская бригада и 465-я ракетная.

На одном из полигонов Вооруженных Сил им предстоит не только совершить продолжительный марш в назначенный район протяженностью порядка 400 километров, но и обнаружить цели условного противника.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Выполнить задачи по поражению объектов на предельных дальностях огневого поражения. В ходе выполнения данных задач, совершения маршей провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам, а также по подготовке данных для стрельбы.

Как подчеркнули в Минобороны, данная проверка является одной из составляющих плановых занятий по проверке боевой готовности, которые пройдут в Вооруженных Силах с 23 по 26 июля.