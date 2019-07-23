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Белорусские военные проверяют боеготовность подразделений ракетных войск

23 июля 2019 06:37
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Новости Беларуси. Белорусские военные проверяют боеготовность подразделений ракетных войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне команду к выполнению учебно-боевых задач получили 336-я реактивная артиллерийская бригада и 465-я ракетная.

Белорусские военные проверяют боеготовность подразделений ракетных войск -1

Белорусские военные проверяют боеготовность подразделений ракетных войск -3

На одном из полигонов Вооруженных Сил им предстоит не только совершить продолжительный марш в назначенный район протяженностью порядка 400 километров, но и обнаружить цели условного противника.

Белорусские военные проверяют боеготовность подразделений ракетных войск -6

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:
Выполнить задачи по поражению объектов на предельных дальностях огневого поражения. В ходе выполнения данных задач, совершения маршей провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам, а также по подготовке данных для стрельбы.

Как подчеркнули в Минобороны, данная проверка является одной из составляющих плановых занятий по проверке боевой готовности, которые пройдут в Вооруженных Силах с 23 по 26 июля.

Белорусские военные проверяют боеготовность подразделений ракетных войск -9

Белорусские военные проверяют боеготовность подразделений ракетных войск -11

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Олег Белоконев # Фотофакт

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