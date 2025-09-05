Аграрии Беларуси намолотили почти 8,9 млн тонн зерна вместе с рапсом

Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 9 миллионов тонн зерна. На это утро с учетом рапса – в закромах 8 миллионов 888 тысяч тонн. Вклад в общий каравай каждой области разнится. Лидер – Минская область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там в зачете более двух миллионов тонн. Свыше миллиона собрано с полей Гродненской, Брестской, Могилевской и Гомельской областей. На севере страны приближаются к заветной планке. Витебские аграрии уже получили 957 тысяч тонн зерна колосовых и рапса. В целом по стране осталось убрать 3 % засеянных площадей. Напомним, средняя урожайность выше прошлогодней на 8,3 центнера с гектара.