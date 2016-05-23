Зеленый послевоенный Минск: почему высаживалось много лип и сколько деревьев сейчас в столице

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Вот так выглядела Захарьевская улица, от Богадельной до Губернаторской, в переводе на сегодняшний язык проспект Независимости от Комсомольской до Ленина в начале XX века. Деревьев нет. А на снимке из книги 1956 года тот же участок проспекта, но в середине 50-х годов: пышные липы, совсем недавно посаженные. Давайте посмотрим, что здесь сегодня. Маленькие деревца, некоторые из них вполне прижились, некоторые, к сожалению, не очень. Почему же так произошло и куда исчезли те липы 50-х годов?

Дореволюционный Минск не был зеленым городом. На старых открытках, изображающих центральные улицы, видно, что деревьев там почти нет. Да, можно было прогуляться и полюбоваться зеленью в сквере на Соборной площади, в Губернаторском саду (ныне это парк имени Горького), Александровском сквере. Несколько парков возникло и на окраинах.

Все изменилось в 20-30-е годы прошлого века. Появились такие массивы, как Ботанический сад, парк имени Челюскинцев, создавались маленькие скверы. Но все же зелени в Минске было мало.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

По данным на конец 40-х годов, на одного минчанина приходилось всего четыре квадратных метра зеленых насаждений. Тогда и было принято решено довести этот показатель до 15-20 квадратных метров. Был запроектирован водно-зеленый диаметр, стали появляться новые парки, скверы и на главных городских магистралях появились большие деревья. Таким образом, к середине 60-х годов на каждого минчанина приходилось уже 17 квадратных метра зелени, а это был показатель очень неплохой на фоне других крупных городов Советского Союза.

В 1948-1949 годах в центре Минска на Комсомольской и Ленинской улицах были созданы два бульвара, на каждом высадили липы в возрасте от 30 до 40 лет и кусты сирени.

Минск стал одним из самых зеленых крупных городов СССР. На главных городских магистралях высаживали тысячи взрослых деревьев. Но откуда же взялись эти деревья? Ответ Вадим Зеленков нашел в книге «Мы расскажем про Минск» 1964 года: «А на проспекте с весны 1949 года зазеленели, зашумели 20-летние липы. Как будто архитекторы нанесли их зеленой краской на генеральный план города. Казалось, словно в удивительной сказке. Их привозили из наднёманскіх пущ, из далеких и близких лесов вместе с почвой, с которой они выросли, набрались сил и выстояли все грозы... Сейчас они ехали в столицу, как самые желанные новоселы».

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Слишком ровными, слишком аккуратными были эти липы, чтобы сказать, что они просто взяты из леса, пусть даже такого знаменитого, как Налибокская пуща. Есть предположение, что для проспекта пожертвовали парками при нескольких усадьбах, которых еще в то время много оставалось в Минской, Гродненской и других областях. Может быть, где-то деревья, которые выращивались в течение нескольких десятилетий еще с конца XIX века владельцами усадеб, тоже были использованы. Так или иначе деревья на улицах Минска появились. И сейчас липы составляют более четверти зеленых насаждений на улицах Минска. А вообще у нас наиболее популярны липа, каштан, клен.

Почему в Минске высаживали именно липы? Объясняется это тем, что деревья эти декоративные и легко переносят обрезку. Кроме того, они имеют подходящую для города корневую систему, которая не разрушает дорожное и тротуарное покрытия.

Интересно почитать сегодня и очерк 50-х писателя Янки Скригана «Минск сегодня», опубликованный в главной тогда газете «Правда»: «Кто-то из ожидающих автобуса минчан восхищается: «А видели ли вы, что от Долгобродской до площади Якуба Коласа уже липы посажены? Вчера еще улица была голая какая-то, чересчур широкая, пустая, а сегодня шумит липами и сразу невыразимо похорошела».

По мере роста интенсивности транспортного движения деревья получали все больше вредных веществ, кроме того, в почву просачивалась соль, с помощью которой зимой боролись с обледенением тротуаров и мостовых.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Как показывают научные исследования, в лесу, в парке липа может прожить много лет: 100, а есть и 200-летние липы, однако на городских улицах предельный возраст – 50-60 лет. А если вспомнить, что их привезли сюда 30-летними, то получается совсем немного. Вибрация от наземного транспорта, а в последнее время еще и от метрополитена, который пролегает совсем неглубоко под нами. Электрические поля, распространяющиеся в земле. Все это страшно мешает деревьям, которые очень чувствительны к таким внешним факторам. Поэтому старые липы на проспекте, к сожалению, отжили свое, их пришлось спились. На их место посадили новые деревья. Молодые, они жили в питомниках примерно лет 10, потом попали сюда. Где-то получилось прижиться, где-то нет, работники Зеленстроя стараются, ухаживают за каждым деревом, но не все так просто.

Самые ослабленные деревья растут вдоль улиц с наиболее интенсивными транспортными нагрузками. Там, где движение менее напряженное, липы еще держатся.

Сравните бульвар на улице Комсомольской в 50-х и 2013 году. Сегодня зеленая зона Минска застраивается зданиями различного назначения – гостиницами, офисами компаний. Все это приводит к тому, что, по свидетельству председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Боровикова, вместо прежних 17 сегодня мы имеем всего 11 квадратных метров зеленых насаждений на одного минчанина.

А старые деревья навсегда останутся в нашей памяти.

Вадим Зеленков, кандидат физико-математических наук, краевед:

Мы до сих пор надеемся, что главный проспект нашего города будет включен в список ЮНЕСКО, а для этого помимо прежних домов, архитектуры надо сохранять еще и прежние деревья, которые здесь росли. Поэтому сажать на проспекте и в будущем будут только липы.

Там, где Сонечны горад юнацтва майго,

Кветкамі скверы усыпаў,

I на праспектах і плошчах яго

Белыя, белыя ліпы.

Белыя ліпы здалеку прыйшлі,

Их напаіили жывыя крыніцы.

Силай и водарам шчодрай зямлі

Вецце раскінули и расцвілі

Белыя липы сталіцы.

Такое стихотворение посвятил городу поэт Сергей Граховский в 1956 году. Жил он как раз между Долгобродской и площадью Якуба Коласа, где «белые липы» выросли за один день, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.