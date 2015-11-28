Где в Минске жили Янка Мавр, Петр Глебка, Иван Шамякин, Максим Танк и чем еще знамениты эти дома

36-й дом по улице Карла Маркса расположен в самом центре столицы. Во время войны это здание было полностью разрушено, на его фундаменте возвели новое. Дом был готов к 7 ноября 1953 года. В его стенах прошла жизнь многих знаменитых белорусских писателей: Янки Мавра, Петра Глебки, Ивана Шамякина. Чуть позже здесь жил Владимир Короткевич и другие известные личности.

Народного писателя Ивана Петровича Шамякина хорошо знают и любят читатели. Очень важную роль в его становлении как мастера слова сыграла Вторая мировая война. Почти каждая книга проникнута этой темой, даже если напрямую война в ней и не упоминается. В этом доме он жил со своей женой и четырьмя детьми. Татьяна Ивановна Шамякина, его дочь, с радостью поделилась с нами воспоминаниями о своем детстве, проведенном в этом доме.

Татьяна Шамякина, заведующая кафедрой белорусской литературы и культуры БГУ, профессор:

У нас у доме ўсе былі настолькі дружныя, што мы пастаянна маглі заходзіць у любую кватэру. Цяжка цяпер гэта ўявіць, а нашы дзверы ўвогуле не закрываліся ніколі. Пастаянна суседзі прыходзілі, нашы сябры школьныя.

Здание построили в стиле сталинского ампира: монументальный и помпезный с лицевой стороны, но достаточно скромный кирпичный фасад со двора. Чуть ниже Шамякиных в квартире № 20 проживал Петр Глебка. Янка Мавр въехал в квартиру на первом этаже.

Татьяна Шамякина, заведующая кафедрой белорусской литературы и культуры БГУ, профессор:

У Янкі Маўра быў першы ў доме тэлевізар. І вось да яго ўсе хадзілі, асабліва дзеці на дзіцячыя перадачы. Тады передачы былі па некалькі гадзін у дзень.

Жюль Верн – такой образ видел в нем белорусский народ.

Владимир Наумович, лауреат Республиканской литературной премии «Залаты Купідон», доцент:

Яго сапраўды называлі беларускім Жулем Вернам, таму што яго кнігі ў асноўным пра сусветныя вандроўкі, пра незвычайныя здарэнні, пра прыгоды. Я гаварыў, што гэта чалавек, які ставіў свайго героя ў віртуальныя, у мажлівыя сітуацыі.

Владимир Короткевич переехал в дом позже, в 1971 году, с женой и матерью. Писателю досталась трехкомнатная квартира № 22. В ней он написал «Чорны замак Альшанскі» и обсуждал с режиссерами съемки фильма по повести «Дзікае паляванне караля Стаха».

Много воспоминаний связывает этот дом с Андреем Егоровичем Макаенком.

Татьяна Шамякина, заведующая кафедрой белорусской литературы и культуры БГУ, профессор:

Мяне Андрэй Егоравіч ведаў літаральна з дня майго нараджэння. І вельмі любіў, шчыра скажу, таму лічыўся як бы маім хросным бацькам. Я яму вельмі многім абавязана.

Андрей Макаенок проживал в одном из самых современных элитных домов советского района. В нем также прописалась вся высшая белорусская номенклатура.

Всю свою сознательную жизнь Андрей Макаенок самоотверженно любил театр, которому служил в полную силу своего яркого драматургического таланта. Написанные им пьесы всегда вызывали большой интерес у театральных коллективов и зрителей.

Далее держим путь к еще одному необычному дому – 15-му по улице Кульман. Он был построен в 1983 году и считался тогда одним из самых дорогих в Минске. Сверху он похож на изогнутый символ национальной американской валюты. Да и фасад дома выполнен в светло-зеленом цвете.

Архитектура советского времени уже заметно износилась. Широкие балконы, выложенные белой плиткой в форме квадрата, стали серыми, местами осыпались и потеряли свой первоначальный вид.

Здесь в свое время проживал Евгений Иванович Скурко – народный писатель БССР, Максим Танк.

Владимир Наумович, лауреат Республиканской литературной премии «Залаты Купідон», доцент:

Гэта быў чалавек, які ў 32 гады, па сутнасці, стаў паэтам хрэстаматыйным. Ужо ў 32 гады яго творы вывучаліся ў школе. Ён стаў паэтам не толькі вядомым, а, як мы кажам, класічным паэтам.

Именем Максима Танка назван Белорусский государственный педагогический университет, в нем не так давно оборудована аудитория имени известного писателя. Здесь собраны все труды Максима Танка, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.