От заготовки дров и мини-ТЭЦ до свитера для автомобиля: белорусы готовятся в зиме

Значительно спасает крымчан мягкий климат, а в субтропической зоне вполне можно переждать перебои с отоплением. Это не Сибирь все-таки и даже не Беларусь. У нас – первая морозная неделя. По календарю в зиму еще не вступили, а как встретили холода в реальной жизни рассказывает Илона Волынец.

Отметка на градуснике постепенно опускается, пушистые красавицы тянутся к теплу, а их хозяева уже настраивают регуляторы на батареях.

Но чтобы наши батареи были горячими, не менее горячо в межсезонье потрудились энергетики. Оборудование опробовано, паспорт готовности к отопительному сезону получен еще месяц назад, но, разумеется, окончательную аттестацию проведет зима.

В зависимости от температуры наружного воздуха специалисты электростанции изменяют температуру сетевой воды. Так, к примеру, если на улице минус 5, то вода нагревается до 100 градусов, а затем поступает в наши дома.

Олег Щемель, главный инженер филиала «Минская ТЭЦ-4» РУП «Минскэнерго»:

Уделяем внимание модернизации, энергосберегающим технологиям. Сейчас работать стало немного сподручней, быстрее информацию получаешь, быстрее можешь соответственно реагировать, принимать какие-то меры.

А вот Марья Мироновна на такие блага цивилизации и не претендует. Никакая ТЭЦ свою печку не заменит. Родимая и обогреет, и накормит.

В свои 90 бабушка даст фору любой хозяйке. К зиме дровами запаслась, хлев утеплила, пчел подушками обогрела.

Марья Мироновна подсчитывает заготовки на зиму. В ее кладовке свой климат-контроль. Здесь и варенья, и соленья, и свежие, точно только с дерева, яблоки.

Народная мудрость «кто работает, тот хорошо живет» очень даже актуальна и для городского жителя. Разница в том, что зимой за свежим огурцом или помидором дорога не в погреб, а в магазин.

Для того, чтобы урожай зимой был таким же хорошим, как и летом, овощам необходимо дополнительное освещение. К примеру, огурцы – одни из самых светолюбивых культур. И в сутки им нужно 20 часов света.

На зимний режим работы теплицы уже перестроились. День стал меньше, температура – ниже. Затрат на освещение и обогрев больше. Растет себестоимость и, к сожалению, цена на прилавке.

Игорь Гурский, начальник производства агрокомбината:

Чтобы удешевить стоимость продукции, установлена мини-ТЭЦ общей мощностью 10 Мегаватт, то есть мы вырабатываем сами электроэнергию, подаем ее в теплицу. Это позволяет нам понизить себестоимость продукции.

А тем временем по соседству с Марьей Мироновной на местной ферме хлопочет молодой директор. Это будет его первая зима в должности руководителя. Вот Борис Дмитриевич и волнуется, чтобы буренки были и сыты, и в тепле. А настроение своих подопечных он определяет с первого взгляда.

Борис Триденский, директор сельхозпредприятия:

Когда у теленка блестит шерсть, когда он игривый, любопытный, видно, что он здоровый. Даже микроклимат может влиять на его здоровье.

Готовь сани летом, а колеса – зимой. В этом хозяйстве это золотое правило. Чтобы техника не подвела на весенней посевной, ее начинают приводить в порядок уже сейчас.

Механизатор:

Технику вымыли, которая исправна, поставили на хранение, а которая требует ремонта, потихоньку приступаем.

Зато к скорому выходу в «белый» свет готовится снегоуборочная техника. Коммунальщики во всеоружии.

А эти на первый взгляд необъятные горы песка и соли совсем скоро окажутся на городских тротуарах.

Это запасы на зиму одного из районов города Минска. Здесь 8 тысяч тонн песчано-соляной смеси. Для сравнения, этого хватило бы, чтобы посыпать всю минскую кольцевую 130 раз.

Спеша за теплыми носками и варежками, не забудьте сменить гардероб и своему авто. По правилам с 1 декабря движение на летних шинах запрещено.

Гомельчанка Юлия Ковалева свою легковушку не только переобула, но и переодела. Мастер связала пока единственный в Беларуси «свитер» для автомобиля, на что потребовалось 5,5 килограммов пряжи.

К ледяной корке на дороге нужно подготовиться не только технически. Поговорки «тише едешь – дальше будешь» придерживаются даже самые опытные водители.

Дмитрий Перлин, инструктор по контраварийному вождению:

Плавно нажимаем на педали газа и тормоза, заранее рассчитываем наш тормозной путь, остановочный путь. То есть не спеши – целей будешь.

Мокрый снег и заморозки – дыхание зимы белорусы уже почувствовали. Хотя кому-то минус только в плюс. Вопреки самым настойчивым предупреждениям, рыбаков магнитом притягивает первый лед. А его прочность весьма обманчива, предупреждают синоптики.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

С 1 по 10 декабря средняя температура воздуха ожидается на 3-8 градусов выше климатической нормы. То есть практически будет стоять такая погода, характерная для начала ноября.

Какой будет эта зима, Марья Мироновна скажет и без прогноза синоптиков. Народные приметы бабушку еще ни разу не подвели.

Мария Завадская, пенсионерка:

Вот на Покрова раньше говорили: если тепло, значит и зима будет теплая. Если холод, то зима холодная. А было у нас так, я сама замечала.

В общем, зима наступит точно, а вот станет она холодной или нет, выяснится где-нибудь к будущему апрелю.