В Минске представители адвокатского сообщества обсудили итоги 2024-го

Бесплатные юридические консультации, новые направления работы по защите интересов граждан, повышение правовой культуры. Как сработали по итогам 2024 года представители адвокатского сообщества, обсудили в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные ориентиры – профессионализм, доступность, социальная ориентированность. Юридическую помощь нуждающимся – пенсионерам, многодетным семьям, ветеранам – готовы оказать и бесплатно. В прошлом году проведено около 17 тысяч таких консультаций. Это больше, чем годом ранее. Работу адвокатов на судебных процессах граждане оценивают высоко: претензий к действиям специалистов стало меньше.

Алексей Шваков, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов: Год для нас был достаточно успешный. Количество адвокатов в нашей стране выросло. К нам пришло много новых, молодых адвокатов, перспективных. Мы в течение года уделяли большое внимание качеству оказания юридической помощи, профессиональной подготовке наших кадров. Ну и это, естественно, дает свои результаты. Очень много поступает от граждан благодарностей в отношении наших адвокатов.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

В прошедшем году адвокаты активно участвовали в происходящих в республике общественно-политических процессах. Оказывали не только правовую помощь, но и занимались правовым информированием, в том числе по вопросам проводившейся в стране важнейшей электоральной кампании. Могут отметить, что качество оказания юридический помощи было достаточно высоким.

Главное в работе и в 2025 году – повышение профессиональной подготовки кадров, привлечение молодых специалистов. Кроме того, в деятельность адвокатов внедрят еще больше технологий. Это затронет оформление отчетности, документооборот. Будет развиваться дистанционное обслуживание клиентов.