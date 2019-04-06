«Мы звонили в 115, звонили в ЖЭУ»: квартиры в доме в центре Могилёва залило кипятком

Новости Беларуси. В Беларуси прошли традиционные прямые линии. 6 апреля на связь с местными жителями вышли зампреды областных исполкомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горячих вопросов немало, причем в буквальном смысле. Жители Могилева сетуют: дом в центре города заливает кипятком. Что еще волнует горожан? Материал корреспондента Ирины Недобоевой.

Почти неделю в квартирах жителей поселка Голынец Могилевского района столбики термометров едва ли достигали отметки в 15 градусов.

Сергей Чудаев, житель поселка Голынец:

А то чуть не в шубе ходил по квартире.

Поселок отапливается котельной на дровах, и именно от их качества зависит уровень тепла в домах местных жителей. Жалобы в жилкомхоз результата не дали. Там пояснили, что дров на котельной достаточно, а то, что они сырые, не их проблема.

Все решилось в один день. 30 марта Евгений Фролов набрал телефон прямой линии облисполкома. Больших надежд, признается мужчина, не питал, однако уже вечером в домах поселковцев значительно потеплело.

Евгений Фролов, житель поселка Голынец:

Я позвонил на прямую линию зампредседателя облисполкома. Он объяснил: почему вас волнуют проблемы дров? Ваша проблема как человека, который платит за жидищно-коммунальные услуги, в одном: чтобы была нормальная температура. Все, говорит, ваше обращение принято. Сегодня в течение дня будет наведен порядок. Я удивился.

Вопросы, поступающие на ежесубботние прямые телефонные линии с представителями власти, так или иначе касаются насущных житейских проблем. И большинство из них решаются качественно и оперативно. Николай Коротин: Если человек обращается с какой-то проблемой, она для него может быть самая глобальная

Ирина Недобоева, СТВ:

Из 14 квартир в этом подъезде дверь нам открыли только в одной. Люди оперативно покидали свой подъезд. И это не мудрено, ведь горячая вода сплошной стеной лилась с потолка несколько часов.

За 10 лет жизни в этой старенькой четырехэтажке в центре Могилева такую картину Юлии Алтуховой увидеть пришлось впервые. Проблемы с отоплением и горячей водой в доме начались еще прошлой осенью. Но пока все обращения, говорит Юлия, оказались безрезультатны. Аварийная служба приехала только после того, как дом буквально затопило кипятком.

Юлия Алтухова, жительница затопленного дома:

Мы звонили и в 115, они трубку не поднимали. Звонили и в ЖЭУ, там тоже все время занято. Мы хотим, чтобы наш дом поставили на капитальный ремонт. Раз у нас такие слабые трубы, значит, необходимо их поменять. И, соответственно, уже сделать ремонт в нашем коридоре, потому что там, скорее всего, появится грибок.