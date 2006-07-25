Абитуриенты-2006 заняли позицию. Выжидательную

Большинство абитуриентов пока еще не остановили свой выбор на той или иной специальности. Свои документы в вузы подали в основном победители республиканских и международных олимпиад и другие льготники. А между тем срок подачи документов в вузы <второго потока> заканчивается через пять дней. Что касается предпочтений абитуриентов, то в частности, в БГУ, как и в минувшем году, особым спросом пользуется такая специальность как дизайн. Конкурс здесь уже 12 человек на место. Немало желающих стать студентами исторического, юридического, экономического и факультета международных отношений. А вот на некоторые специальности филфака и факультета журналистики заявлений подано пока недостаточно. Не спешат абитуриенты и естественнонаучных факультетов БГУ.