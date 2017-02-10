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В Брестской области от уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год освобождены 9,5 тысяч человек

10 февраля 2017 10:33
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Новости Беларуси. 9,5 тысяч человек в Брестской области освобождены от уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год. Еще 160 жителей региона получили извещения об уменьшении суммы сбора на основании предоставленных ими документов. В подавляющем большинстве случаев речь идет о людях, которые в отчетном году находились за пределами республики более 183 дней.

В целом, по Брестской области извещения на уплату сбора получили почти 70 тысяч человек. Досрочно его уже внесли более 5 тысяч жителей региона. Срок уплаты истекает 20 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Налоги

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