А он меня по плечу хлопает и говорит: «Приветствую русскую девушку, которая хочет работать на армию фюрера»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

На оккупированной территории немецко-фашистские захватчики создали множество воинских и полицейских гарнизонов. Они были фактически во всех крупных населенных пунктах. Участникам советских спецгрупп удавалось выуживать сведения прямо из-под носа немцев. Правда, здесь агент зачастую полагался только на собственную изобретательность.

Зинаида Шабан, чтобы узнать о планах частей вермахта, без документов и официального прикрытия пошла прямиком в немецкую комендатуру.