А он меня по плечу хлопает и говорит: «Приветствую русскую девушку, которая хочет работать на армию фюрера»
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
На оккупированной территории немецко-фашистские захватчики создали множество воинских и полицейских гарнизонов. Они были фактически во всех крупных населенных пунктах. Участникам советских спецгрупп удавалось выуживать сведения прямо из-под носа немцев. Правда, здесь агент зачастую полагался только на собственную изобретательность.
Зинаида Шабан, чтобы узнать о планах частей вермахта, без документов и официального прикрытия пошла прямиком в немецкую комендатуру.
Зинаида Шабан, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
«Что ты пришла?» «На работу наниматься», – переводят начальнику. А тот выскочил из-за стола! Я думала, он меня бить, а он меня по плечу хлопает и говорит: «Приветствую русскую девушку, которая хочет работать на армию фюрера».