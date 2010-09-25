А. Лукашенко: В ближайшие годы экспорт сельскохозяйственной продукции Беларуси будет увеличен, как минимум, вдвое

Этот праздник стал народно любимым по многим причинам, и одна из них, конечно, национальный колорит — с традиционным белорусским душевным размахом. Но есть еще одна причина, по которой «Дожинки» ждут почти в каждом городе, буквально с самого начала включаясь в борьбу за право называться столицей белорусских хлеборобов.

Райцентры преображаются просто до неузнаваемости, так случилось и с Лидой. Более 350 объектов, на них трудилось около 2000 строителей. Еще недавно город напоминал один большой субботник, теперь улучена инфраструктура, в том числе, и дорожная. Обновленные фасады домов и даже собственный 3D-кинотеатр, новый облик Лидского замка — их зачимость для города переоценить сложно. И пусть пока еще не все задуманное доделано, работы будут завершены в ближайшее время.

Открытие крупных объектов к «Дожинкам» — это хорошая традиция. Пожалуй, самым масштабным подарком лидчанам к празднику стал Ледовый дворец. Возведение — почти рекорд: от закладки фундамента до первой заливки льда прошло меньше года.

Сегодня Ледовый дворец принял первых посетителей. На базе этого комплекса открывается отделение детско-юношеской спортивной школы по хоккею. Здесь будут работать 4 тренера и заниматься 180 юных спортсменов. Как отметил глава государства, именно такие локальные центры должны воспитывать будущих Павлов Буре.

Александр Лукашенко:

Главное, чтобы лед был сутки. Мы не можем себе позволить, чтобы были такие дворцы и не было результата. Есть дворец — надо кататься и выдавать хороших хоккеистов, хороших фигуристов, шорт-трек и так далее.

И в без того яркий город красок внесли главные герои праздника. Их без труда можно было узнать по лентам, широким улыбкам и вниманию со стороны журналистов. Многие на «Дожинках» не впервые, но это не убавляет волнения.

Кстати, и основные события «Дожинок» в Лиде проходят на новой открытой площадке. Это зеленая зона, которую специально обустроили к фестивалю.

Для столиц «Дожинок» страна не жалеет вливаний. И надо понимать, что фестиваль уходит, а созданная красота остается людям. Кстати, ведь благоустройство — вложение в социальную сферу — напрямую зависит от урожая. Сэкономленные на импорте зерна деньги также идут на обновление городов.

Александр Лукашенко:

Когда несколько лет назад была принята государственная программа возрождения и развития, а по сути дела, спасения села, многие у нас в стране и за рубежом ерничали и скептически посмеивались. Сегодня уже все убедились, что это был правильный, выверенный и грамотный шаг. Как с точки зрения развития экономики, так и повышения благосостояния людей.

За пять лет практически в 3 раза увеличилось производство ВВП на селе и производительность труда, появилось почти 1,5 тыс. агрогородков. И без малого 80 тыс. деревенских семей справили новоселье в комфортабельных квартирах или добротных домах.

Мы фактически сформировали новую материальную базу сельского хозяйства. Полностью обновлен машинно-тракторный парк. Объединив усилия промышленного производства, научных работников и конструкторов, создана техника нового поколения, которая по своим потребительским качествам приближается к лучшим зарубежным аналогам, однако стоит дешевле.

Как известно, на богатых урожаях строится продовольственная безопасность государства. В этом году, несмотря на жаркое лето, собрать удалось более 8 миллионов тонн. Было бы минимум на 2 больше, если бы не погода. Беларусь сможет обеспечить продуктами питания не только себя, но и другие страны. В ту же Россию в этом году пойдут десятки тысяч тонн семян, муки и круп.

Александр Лукашенко:

В ближайшие годы экспорт сельскохозяйственной продукции Беларуси будет увеличен, как минимум, вдвое, а в 2015 году ставится задача выйти на уровень $7-10 млрд.

Думаю, сегодня уже ни у кого язык не повернется сказать, что деньги, выделяемые на сельское хозяйство, «закапываются» в землю. Да, цена вопроса велика — на реализацию госпрограммы возрождения и развития села, поддержку сельхозпроизводителя направлено более Br120 трлн. Но результат очевиден. Беларусь обеспечивает продуктами питания не только себя, но и ряд других стран. Даже те, которые когда-то считались житницами.

С учетом нынешней конъюнктуры цен можно получить максимальный доход, подчеркнул Президент. Продукция сельского хозяйства — это наше «углеводородное сырье».

Александр Лукашенко:

Посмотрите, что произошло вокруг. Нет продуктов питания ни на востоке, ни на юге от нашей Беларуси, да и Европу в этом году Господь не пожалел. Представьте, что было бы, если бы 10 лет назад мы не занялись селом. Мы бы сегодня стояли на коленях с протянутыми руками. Только неизвестно, кому надо было бы протягивать эти руки — наверное, только Господу Богу. То, что мы в свое время повернулись лицом к крестьянину, поддержали его, в этом году, даже можно сказать, неожиданно дало свой потрясающий эффект.

В этой пятилетке Беларусь завершит модернизацию АПК. Сделать удалось уже многое. И неудивительно: только за последние 3 года сельское хозяйство регулярно было в центре внимания Главы государства во всех рабочих поездках по регионам.

Александр Лукашенко:

Я очень много бывал в эту уборочную кампанию, как никогда, на полях. Потому что надо было вырвать этот урожай. Потому что я чувствовал, что если мы не соберем этот хлеб и всё, что рядом с хлебом, на колени встанем. И я увидел (подтвердили люди, которые работают на земле): мы из-за расхлябанности, неорганизованности, недисциплинированности не получаем 25% эффекта. А значит, мы могли бы быть на 25% богаче. А в это деньги не надо вкладывать — нужна дисциплина, нужен порядок, нужно просто работать так, как работают все сидящие передовики на этой площади.

Поручения, кстати, давались буквально по всем отраслям АПК и даже по культурам. К примеру, по кукурузе страна уже может полностью обеспечить себя качественными семенами. В следующую пятилетку работать нужно еще эффективнее — подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Необходимо выйти на средний европейский уровень сельскохозяйственного производства и качества жизни людей. Уже в следующем году нам надо иметь около 10 млн. тонн зерна, по меньшей мере, на 10% увеличить объемы животноводческой продукции. После проведения соответствующей модернизации мы сможем получить годовой надой молока порядка 6 тысяч кг от коровы и выйти на валовый объем его производства в 8 млн. тонн в год. К 2015-му году экспорт молокопродуктов должен приносить стране не менее $2 млрд. Вдвое вырастет производство свинины и птицы. Кроме того, в планах получение до 40 тысяч тонн деликатесных изделий из говядины.

Особые требования будут предъявлены к хранению продукции. Вы это уже, наверное, почувствовали. Предусматривается масштабное строительство современных складских помещений и картофелехранилищ.

Мы будем и дальше совершенствовать социальную сферу села. В предстоящие годы все агрогородки будут доведены до полного соответствия своим паспортам.

Волнение на сцене испытали все главные герои «Дожинок-2010». Машины и другие подарки, дипломы, премии вручены сегодня лично каждому. Немалые суммы достались и областям-победителям. Лучший результат у Гродненщины, потом идет Брестская и Могилевская области. Абсолютный чемпион по урожайности — Гродненский район. Здесь в среднем получили почти 70 центнеров с гектара. Когда-то мы удивлялись 1000-ным намолотам. В этом году свыше 2000 тонн намолотили 93 экипажа.

Александр Лукашенко:

Ай, ну что там — Дожинки, подумаешь: «Надо ли?» Старье, зачем шевелить, ворошить. А сейчас посмотрите: огромный город — под 100 тысяч, другое лицо. И все такие города стали.

Тем временем победители Дожинок примеряли себя к новеньким «Самандам». Среди них и Владимир Лозовский. История «Дожинок», говорит, и его личная история. Семь лет он уже в призерах. В гараже с 2005 года стоят «Жигули». Впору подумать о расширении.

Главный праздник хлеборобов, кстати, уже в третий раз проводили в Гродненской области. В 1997-м фестиваль принимали Мосты, а в 2003-м — Волковыск. В следующем году эстафета переходит к Молодечно.

Алеся Высоцкая, Алексей Адашкин, Юрий Карнелович, телекомпания СТВ. Лида, Гродненская область.