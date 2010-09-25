Белорусский комсомол празднует 90-летие: юбилей самая массовая молодежная организация страны отмечает масштабным праздником

Открыл торжественные мероприятия парад ретро-автомобилей. Настоящие шедевры авто-техники продемонстрировали гости из разных регионов Беларуси.

Главным же событием дня стал молодёжный форум «Сделай свой выбор», организованный Белорусским республиканским союзом молодёжи. Мероприятие собрало тысячи гостей, неравнодушных к истории белорусского комсомола. Их поздравили музыканты, спортсмены и активисты различных направлений современного молодёжного движения.

Юрий Фисюк, Первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

История БРСМ безотрывно связана с историей комсомола Беларуси. И может быть это духовный источник жизни нашей организации — именно в прошлом, в истории комсомола

Кирилл Шинко, рекордсмен книги рекордов Гиннеса:

здесь огромное количество увлечённых молодых ребят, на которых, собственно, и строится будущее Беларуси. И мало того — всё-таки всё начинается с молодёжи

Вниманию посетителей представлены более двадцати тематических стендов. Это и выставки с комсомольской атрибутикой, и песни у пионерского костра, и бумажная мозаика с изображением современной Беларуси. В прямом смысле собрать Родину по частям решили те, кому не чужд патриотизм и сегодня.

Наталья Долматова, заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ:

Самое главное — это, конечно, карта Беларуси, потому что каждый из нас — патриот. Мы любим свою Родину, и должны не только любить, но и знать её традиции, историю и, естественно, каждый кусочек — географию.