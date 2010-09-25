Байкеры, битбоксеры, брейкеры, роллеры — БРСМ удивит минчан грандиозным шоу в честь юбилея комсомола

22 арт-площадки смонтированы на 12 тысячах квадратных метров под куполом футбольного манежа.

Грандиозным шоу в честь юбилея комсомола удивит минчан Белорусский республиканский союз молодёжи. С 12 часов и до позднего вечера на праздник съезжаются лучшие байкеры, битбоксеры, брейкеры, тяжеловесы, роллеры. Для любителей раритетной техники — выставка ретро-автомобилей. Тех, кто соскучился по деревенской экзотике, ждут в секторе «Властелин села». А любители авангардного искусства оценят шедевры боди-арта.

Юлия Зеленкевич, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Мы будем презентовать волонтерское движения «Доброе сердце». На этой площадке соберутся воспитанники хосписа и участники 1-го Открытого фестиваля детей с ограниченными возможностями Минской области «Голос сердца». Ребята будут показывать свои творческие возможности.

Александр Должевский, секретарь ЦК БРСМ:

Мы приглашаем гостей и жителей нашей столицы на наше мероприятие «Сделай свой выбор», чтобы посмотреть, послушать и принять участие, поработать вместе с лучшими ди-джеями Беларуси.