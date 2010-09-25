А. Лукашенко: Сегодня ни на один товар спрос не растет так, как на продукты питания

В Лиде продолжается главный праздник тружеников села. Республиканский фестиваль «Дажынкi-2010» стартовал в райцентре накануне. В первый день здесь вручили вторые и третьи премии лучшим комбайнерам, а сегодня лидеров победителям республиканского соревнования по традиции поздравил глава государства. Александр Лукашенко посетил и некоторые объекты нынешней столицы «Дажынак» и дал ряд поручений.

Лида — многовековой город — встречает гостей помолодевшим, и, как принято, в это день получается подарки. Один из самых долгожданных — Ледовый дворец. Глава государства стал одним из первых посетителей спортивного сооружения. Здесь разместились хоккейная площадка, трибуна на 1000 мест, спортивные залы — несомненно, для 100-тысячного города это новася страница спортивной жизни. Многие заранее приобрели коньки и теперь спешат записаться в секции.

Александр Лукашенко:

Главное, чтобы лед был сутки занят — чтобы мы не зря деньги вложили, люди должны постоянно заниматься. И не только хоккеем. Мы не можем себе позволить, чтобы были такие дворцы и не было результата. Есть дворец — надо кататься и выдавать хороших хоккеистов, хороших фигуристов, шорт-трек и так далее. Что можно желать: такой храм для города, который никогда не думал об этом. Надо подкачивать понемножку ребят.

Кульминация этого праздника — чествование лучших уборочной этого года. В приветственном слове глава государства поблагодарил аграриев за добросовествный труд. Урожай 2010 года — более 8 миллионов тонн зерна. Это означает, что Беларусь будет с хлебом и хорошим. Это при том, что сезон получился во многом экстремальным: жара подкорректировала планы, но свообразный плюс в том, что не пришлось много сушить зерно.

Убрать урожай помогли и силы, и средства, и опыт — именно их аграрии должны развивать и дальше, чтобы в ближайшую пятилетку выйти на объемы экспорта не менее 7 миллиардов долларов. Сельское хозяйство должно стать одним из основных локомотивов экономики, необходимо выйти на европейский уровень сельхозпроизводства и качества жизни. А заработная плата, подчеркнул Президент, должна увеличиться на селе в два раза.

Александр Лукашенко:

Беларусь обеспечивает продуктами питания не только себя, но и ряд других стран. Даже те, которые когда-то считались житницами. Когда мы только начинали работать в этом направлении, я говорил, что именно так все и будет. Сегодня ни на один товар спрос не растет так, как на продукты питания. А белорусская продукция востребована в самых разных регионах, она конкурентоспособна по цене и качеству. Сейчас главное для нас — не упустить момент. С учетом нынешней конъюнктуры сработать с максимальной экономической эффективностью, расширить географию экспорта, застолбить свои ниши на мировом рынке. Словом, от того, что мы имеем, чем мы располагаем от матушки-земли, надо сегодня получить максимальный доход, ведь это наше «углеводородное сырье».

Этот год — тяжелый год для нашей экономики и, особенно, для сельского хозяйства. Посмотрите, что произошло вокруг. Нет продуктов питания ни на востоке, ни на юге от нашей Беларуси, да и Европу в этом году Господь не пожалел. Представьте, что было бы, если бы 10 лет назад мы не занялись селом. Мы бы сегодня стояли на коленях с протянутыми руками. Только неизвестно, кому надо было бы протягивать эти руки — наверное, только Господу Богу. Нет сегодня ни у кого, где можно было бы что-то купить. То, что мы в свое время повернулись лицом к крестьянину, поддержали его, в этом году, даже можно сказать, неожиданно дало свой потрясающий эффект.

Самоя почетная процедура — награждение. По традиции, премии победителям вручал президент страны. Первых среди лучших в этом году около ста человек. Дебютантам-призерам «Дожинок» вручили по новенькому «Саманду», неоднократным победителям — компьютеры и денежные премии. Все это заслужено трудом, и, как отмечают сами победители, иногда приходилось ночевать в полях.

Александр Стасюлевич, победитель республиканского соревнования хлеборобов:

Каждая уборочная по-своему отличается каждый год. Эта была тяжела тем, что у нас положило много хлеба, когда прошли дожди, Но погода восстановилась, стояла сильная жара, это во многом способствовало уборке урожая.