9 зон отдыха обустроили в Минске ко Дню Независимости

Провести интересно время можно, не выезжая за пределы города. В Минске ко Дню Независимости обустроили 9 зон отдыха. Большинство таких локаций – реализация проектов белорусов. Как обустраивают территории, сегодня увидела рабочая группа, в составе которой председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым пунктом в маршруте стал Фрунзенский район. В живописном месте на улице Петра Глебки появилась новая зеленая зона «Вярба». Здесь обустроили детскую площадку, установили тренажеры для занятия спортом и, конечно, скамейки и уютные гамаки. Местные жители успели облюбовать новую локацию.

Полина Нестерович, жительница Минска:

Мне нравится то, что тут много качелей и песок на самой площадке. Мне нравится, как он отгорожен вот этими деревцами маленькими. Ну и тут очень красиво просто. Очень много места, чтобы поиграть. Илона Горбачевская, жительница Минска:

Это очень оригинальная идея. Раньше нигде не видела, чтобы так площадки декорировали. Очень красиво, очень по-современному.

Следующая остановка – Московский район. Здесь открыли экопарк, целиком посвященный белорусской поэзии. Теперь минчане могут совмещать прогулки на свежем воздухе с чтением. В тени деревьев обустроены тихие места отдыха, украшенные цитатами классиков, а рядом установлены игровые комплексы для малышей. А в Ленинском районе на пересечении Чижевских и Игуменского тракта акцент сделали на природный потенциал и создали комфортные условия для любителей тишины и рыбалки вдоль водной системы.

Александр Василевский, директор Зеленстроя Ленинского района Минска:

На данной зоне отдыха сделано устройство пешеходных связей в общем объеме больше 1 200 метров квадратных. Также установлено 4 пергалы. Под ними 12 скамеек. Был проведен районный конкурс скамеек между предприятиями района. Установлено больше 18 скамеек. Также возле «Спадчыны» установлены подвесные качели, малая архитектурная форма в виде сердца. Олег Корзун, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

В своем большинстве эти зоны – это реализация проектов наших молодых жителей нашей столицы. И действительно та реализация проектов, которая у нас есть, вот сейчас мы находимся в парке технического творчества. Дальше у нас будет парк медицины.