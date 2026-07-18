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Джаз, «Цирколетто» и Дни молодежи в Витебске: чем живет легендарный фестиваль сегодня

18 июля 2026 17:56
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35-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» продолжает объединять людей, которые в эти дни говорят на языке дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

52 страны-участницы – это абсолютный рекорд за всю историю фестиваля. А всего на витебской сцене за эти годы выступили более 18 тысяч артистов. И это, поистине, творчество без границ. Программа этого дня весьма насыщенная, но главная интрига – конкурс талантов. Исполнители эстрадной песни поборются за звание лучших. 

Джаз, «Цирколетто» и Дни молодежи в Витебске: чем живет легендарный фестиваль сегодня-2

Вслед за Шагалом в фестивальный Витебск вернулся джаз. После многолетнего перерыва музыкальное направление вновь покоряет сердца гостей юбилейного «Славянского базара». Новую главу в культурной истории международного фестиваля открыл масштабный проект «Джаз-съезд», ставший одним из событий Дней Союзного государства. Белорусские и российские музыканты вышли за рамки привычных залов: живая музыка теперь звучит на улицах, в парках и оживленных площадках Витебска.

На «Славянском базаре» впервые после долгого перерыва зазвучал джаз.

Джаз, «Цирколетто» и Дни молодежи в Витебске: чем живет легендарный фестиваль сегодня-4

Джаз не единственное, что объединяет Витебск и Москву, Минск и Санкт-Петербург. Эти дни на «Славянском базаре» отмечены Днями Союзного государства, кульминацией которых стал гала-концерт «Союзное государство приглашает». 

Программа объединила ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России. Концерт собрал полный зал и стал ярким воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов.

Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе, рассказываем здесь.

Джаз, «Цирколетто» и Дни молодежи в Витебске: чем живет легендарный фестиваль сегодня-6

На сцене амфитеатра прошло вручение специальных дипломов Постоянного комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России. В почетном списке заслуженная артистка Беларуси Жанет. 

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:
Очень приятно, что именно сегодня, в юбилейный год, я получила такую высокую награду. Фестиваль подходит потихонечку к концу, а уже хочется приехать сюда снова. Хочу сказать, что действительно любой профессиональный артист мечтает побывать на «Славянском базаре», где бы он ни находился, в какой бы стране он ни жил.

Джаз, «Цирколетто» и Дни молодежи в Витебске: чем живет легендарный фестиваль сегодня-8

Фестивальная площадка концертного зала «Витебск» превратилась в уютный шатер семейного цирка. Зрители увидели захватывающие выступления гимнастов, акробатов, жонглеров и фокусников. А улыбнуться заставил номер звездного клоунского трио «Без носков» в сопровождении оркестра Белорусского государственного цирка.

Цирковое представление «Цирколетто» прошло в рамках «Славянского базара в Витебске».

Подробнее в видео.

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# Славянский базар в Витебске

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