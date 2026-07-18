Джаз, «Цирколетто» и Дни молодежи в Витебске: чем живет легендарный фестиваль сегодня

35-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» продолжает объединять людей, которые в эти дни говорят на языке дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 52 страны-участницы – это абсолютный рекорд за всю историю фестиваля. А всего на витебской сцене за эти годы выступили более 18 тысяч артистов. И это, поистине, творчество без границ. Программа этого дня весьма насыщенная, но главная интрига – конкурс талантов. Исполнители эстрадной песни поборются за звание лучших.

Вслед за Шагалом в фестивальный Витебск вернулся джаз. После многолетнего перерыва музыкальное направление вновь покоряет сердца гостей юбилейного «Славянского базара». Новую главу в культурной истории международного фестиваля открыл масштабный проект «Джаз-съезд», ставший одним из событий Дней Союзного государства. Белорусские и российские музыканты вышли за рамки привычных залов: живая музыка теперь звучит на улицах, в парках и оживленных площадках Витебска. На «Славянском базаре» впервые после долгого перерыва зазвучал джаз.

Джаз не единственное, что объединяет Витебск и Москву, Минск и Санкт-Петербург. Эти дни на «Славянском базаре» отмечены Днями Союзного государства, кульминацией которых стал гала-концерт «Союзное государство приглашает». Программа объединила ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России. Концерт собрал полный зал и стал ярким воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов. Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе, рассказываем здесь.