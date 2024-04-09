9 апреля ЦИК подведёт итоги выборов членов Совета Республики

Еще один важнейший этап электоральной кампании – завершается формирование Национального собрания. Сегодня, 9 апреля, на заседании Центральной избирательной комиссии подведут итоги выборов членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент называет этот важнейший госорган экспертным советом, где законы после принятия Палатой представителей еще раз изучаются. Как подчеркивает Александр Лукашенко, роль парламента возрастает: все депутаты и сенаторы входят в состав Всебелорусского народного собрания.

Ответственные и принципиальные, достойные, с активной гражданской позицией – в каждом регионе Беларуси выбрано по восемь сенаторов, еще восьмерых назначает Президент. Выборы состоялись 4 апреля. И уже прошли соответствующие собрания местных Советов депутатов базового уровня. Сегодня же будет назначена дата первого заседания Совета Республики восьмого созыва. А менее чем через три недели в новом формате начнет работу Всебелорусское народное собрание. Его делегатам нужно будет принять судьбоносные решения, определить курс развития Беларуси на ближайшие годы.