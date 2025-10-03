87 юных патриотов посетили Дворец Независимости с экскурсией

Это учащиеся Минского областного кадетского училища и финалисты второго сезона Республиканского военно-патриотического турнира «Вызов». Высокой чести эти ребята удостоились неслучайно. В Минском областном кадетском училище сегодня обучаются 230 юношей и девушек. Более 460 выпускников продолжили путь в силовых структурах и вузах системы национальной безопасности. Не менее целеустремленные и финалисты военно-патриотического конкурса, где проверяются смекалка, выносливость, знания истории и умение действовать в команде.

Очень много возможностей предоставляет кадетское училище для развития молодежи. Это действительно то, что нужно любознательным, умным и желающим повидать больше интересных мест в нашей стране, подросткам.

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Это учащиеся 9, 10 и 11 классов, которые принимали участие именно в патриотическом воспитании молодежи, прошли огонь, воду. Были испытания на военную тематику, они выдержали, были исторические испытания… Это лучшие ребята нашей страны. Благодарен, что мы, наше государство, сделали им такой подарок – посетить Дворец Независимости.

Экскурсия по залам Дворца произвела на ребят сильное впечатление. Ведь это не только архитектурный шедевр, а символ государства, его устойчивости и силы.