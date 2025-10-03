Белорусские банки внедряют систему защиты карт от мошенников

По единому стандарту. Белорусские банки внедряют системы защиты от мошеннических операций с картами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наличие так называемых антифрод-систем станет обязательным. Они работают как фильтр с определенными критериями, при появлении которых срабатывает автоматика.

Например, если клиент ежедневно пользуется картой, и вдруг по ней происходят странные операции, особенно вывод денег за рубеж. Или если средний чек был всегда 50 рублей за день и начались списания по 500. Причем ежеминутно. Настраивается фильтрация таким образом, что реагирует специалист, который начинает проверку. Блокировать подозрительные операции банки могут на период до двух дней. Национальный банк разрабатывает единые критерии настройки антифрод-систем. Для потребителей финансовых услуг это означает больше степеней защиты их средств.