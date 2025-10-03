Вместо старой бетонки – современный асфальт, на смену узкой дороге – четырехполоска. В Гродно готовят к открытию часть второй кольцевой дороги вокруг областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строители не только делают новые развязки, но и проводят реконструкцию нынешнего дорожного полотна.

Магистраль еще советских времен, которую в народе называли «бетонка», сегодня обретает новое дыхание. Если раньше она не пользовалась популярностью у автомобилистов, то с ростом нового спального микрорайона «Ольшанка» стала важным подъездным путем, а теперь и вошла в состав второй объездной дороги, которую в последние годы активно возводят вокруг Гродно.

«Бетонка» проходит полную реконструкцию. За четыре месяца ее расширили, потоки разграничивает разделительная полоса. Строители монтируют освещение и светофорные связи, выполняют благоустройство. На въезде и выезде сооружены два кольцевых разъезда. Теперь пропускная способность транспортного узла возрастет в разы.