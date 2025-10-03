В Гродно готовят к открытию часть второй кольцевой дороги
Вместо старой бетонки – современный асфальт, на смену узкой дороге – четырехполоска. В Гродно готовят к открытию часть второй кольцевой дороги вокруг областного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строители не только делают новые развязки, но и проводят реконструкцию нынешнего дорожного полотна.
Магистраль еще советских времен, которую в народе называли «бетонка», сегодня обретает новое дыхание. Если раньше она не пользовалась популярностью у автомобилистов, то с ростом нового спального микрорайона «Ольшанка» стала важным подъездным путем, а теперь и вошла в состав второй объездной дороги, которую в последние годы активно возводят вокруг Гродно.
«Бетонка» проходит полную реконструкцию. За четыре месяца ее расширили, потоки разграничивает разделительная полоса. Строители монтируют освещение и светофорные связи, выполняют благоустройство. На въезде и выезде сооружены два кольцевых разъезда. Теперь пропускная способность транспортного узла возрастет в разы.
Павел Василевич, прораб дорожно-строительного управления № 18:
Закончены все работы по устройству нижних слоев асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по озеленению, по благоустройству. Активно занимаемся велодорожкой и готовимся к верхнему слою. Сейчас на объекте работают порядка 7 экскаваторов, 40 дорожных рабочих, бульдозер, самосвалы, звено асфальтоукладки.
Строители ведут масштабные работы в дневную и ночную смены. Открытие объекта запланировано к 7 ноября.