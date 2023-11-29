Беларусь расширяет сотрудничество с Ульяновской областью в сфере здравоохранения и производстве игрушек
Важной составляющей белорусско-российских отношений является межрегиональное сотрудничество, которое способствует развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Так, все больше совместных проектов реализуется с Ульяновской областью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе успешных – предприятие по производству детских игрушек. Собирают практически все: от погремушек и развивающих пирамидок до компактных грузовичков, тракторов и конструкторов. В год здесь выпускают практически 3 миллиона игрушек. Их можно увидеть не только в магазинах по всей России, но и за рубежом – компания поставляет товары более чем в 50 стран.
Вячеслав Гнутов, директор предприятия по производству детских игрушек:
Сейчас мы в процессе переговоров с российскими правообладателями анимационных образов. И, соответственно, будем выпускать продукцию под российскими анимационными образами. Интересный проект – это популяризация отечественных промышленных брендов. Он уже тоже реализуется активно в материнской компании в Беларуси. Мы сейчас здесь ведем такую же работу.
Активно развивается и сотрудничество в сфере здравоохранения. В Ульяновской области расположен уникальный центр протонной медицины. На сегодня это самый современный метод лучевого лечения онкологических заболеваний в мировой практике. Благодаря союзной программе в 2022-м передовое лечение прошли 52 человека, в этом году – 64, в следующем – в центре планируют принять 74 пациента.