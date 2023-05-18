В моде снова нулевые. Как подобрать наряд в этом стиле?

Мода циклична. И последний год виток трендов вернул нас в эпоху нулевых. Вместе со стилистом разберемся, как внедрить в повседневную жизнь элементы начала двухтысячных.

Дарья Левкова, стилист:

Основные отличительные черты нулевых – кроп-топы, яркие легенсы, массивные карго, мини, розовый, неон. Если верить модным экспертам, то тренд на нулевые пришел не просто так. Считается, что за время коронавируса люди устали от карантина, масок и пижам и захотели добавить в повседневность красок и энергии. И все это как раз о стиле нулевых.

Дарья Левкова:

Нулевые – это невероятное смешение стилей, очень большое количество эпатажа. Это эра хип-хопа, репа, молодежных субкультур, например, панка, рока. Естественно, это появление новых технологий, что способствовало появлению новых материалов.

И первый образ – это повседневный вариант на лето. Идея здесь в том, чтобы сочетать два трендовых цвета: голубой и сиреневый. Дарья Левкова:

Буйство красок – одна из отличительных черт нулевых. Ультра-мини, что было очень популярно в те времена. И завершаем образ интересными прозрачными очками, которые добавят изюминку.

Следующий образ более консервативный. Понадобятся стандартные черные брюки и завязки. Дарья Левкова:

Подобные модели брюк очень актуальны. Чтобы они выглядели в стиле нулевых, добавили укороченный топ яркого цвета, вязаную сумку. У нас появился яркий, но в то же время немного сдержанный образ. Подойдет на каждый день или на свидание. Третий вариант, как внедрить нулевые в гардероб – это слегка видоизменить базу. Такая, казалось бы, привычная вещь, как джинсы, может выглядеть достаточно оригинально.

Дарья Левкова:

Если вы хотите разнообразить свой базовый гардероб, то присмотритесь к джинсам с необычными вырезами и нестандартным кроем. Например, как эти.