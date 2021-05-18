800-летие Александра Невского и воспоминания о митрополите Филарете. В Минске проходят Кирилло-Мефодиевские чтения

Новости Беларуси. Они изобрели язык, на котором по сей день ведутся службы в храмах разных стран. Объединяющая разные народы письменность стала основой современной кириллицы. В Национальной библиотеке проходят 27-е Кирилло-Мефодиевские чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они приурочены ко Дню славянской письменности, который отмечается 24 мая.

Просветительский форум объединил больше сотни специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это богословы и религиоведы, культурологи и философы, историки. После вступительной части, на которой митрополит Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом, слушатели приступили к докладам. Основная тема конференции посвящена 800-летию святого благоверного князя Александра Невского.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Он несправедливо считается только русским святым. Он имеет тесную связь и с белорусской землей, потому что его супруга была дочерью полоцкого князя. Сын их от этого благословенного брака Даниил стал князем в Москве. И в войске князя Александра Невского сражался Яков Полочанин, это известная личность, благодаря мужеству которого в том числе и были одержаны победы святым Александром Невским. Еще одна из составляющих сегодняшних чтений – это доклад и воспоминания о первом Патриаршем экзархе всея Беларуси, высокопреосвященнейшем митрополите Филарете. И чтения предваряет фотовыставка, посвященная разнообразной и научной, и межконфессиональной деятельности почившего Владыки.

Святослав Рогальский, кандидат богословия, доцент Минской духовной академии и Института теологии БГУ:

Это мероприятие, которое стало очень удачной работающей инициативой Белорусской православной церкви и тогда учреждений культуры. Тогда Владыка митрополит Филарет и Ядвига Доминиковна Григорович, которая была ректором Университета культуры, эту идею начали развивать, и вот за эти годы она вылилась в такой серьезный форум. В прошлом году у нас в заочном формате проходила эта конференция. И сейчас мы видим, как люди действительно хотят в ней поучаствовать, потому что на самом деле это та площадка, где осуществляется диалог науки и религии, где осуществляется диалог культур различных, Востока и Запада. Очень важно обсудить эти темы, чтобы именно реализовывать эти принципы, которые еще Владыка Филарет закладывал, богословия добрососедства.