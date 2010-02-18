80-метровый навес обрушился на рынке в Светлогорске

Металлическая конструкция просто не выдержала массы снега, который скопился за эту зиму.

Это сегодня на рынке «Юбилейный» ажиотаж: снег убирают даже ленивые. Ещё вчера до него никому не было дела, и он решил сам напомнить о себе.

Начало четвёртого — время не самое бойкое. А поэтому на рядах покупателей практически не было. Крыша поехала внезапно.

Наталья Навротская, очевидец:

— Я окно помыла, зашла в ларёк и увидела через окно, что рушится крыша. Были крики, думали, что кого-то придавило.

Металлоконструкция, возведённая всего пару лет назад, попросту не выдержала нагрузки. Снег с навеса в этом году практически не чистили всю зиму. С потеплением многотонная масса начала смещаться и достигла критической точки.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

— В первую очередь нам нужно было выяснить, нет ли под завалами людей. Вскоре стало понятно, что никого нет, поэтому незамедлительно приступили к разбору завалов.

Правда, без пострадавших не обошлось. Спустя полчаса после обрушения в больницу с травмой головы была доставлена работница рынка. О том, что произошло, Ирина Николаевна поняла, когда прошёл шок.

Ирина Поленок, пострадавшая:

— Я всего лишь вышла из ларька вынести мусор. Хорошо, что больше не было жертв — просто время такое было. А всё это из-за того, что снег не убирали.

Главный вопрос сегодня: кто всё-таки должен был убирать снег — владелец земли, на которой построены ларьки, или же сами предприниматели, которые, кстати, рухнувший навес возводили за свои деньги.

Елена Сурко, представитель администрации рынка

— Раз собственниками являются предприниматели, то они сами должны были обеспечить безопасность.

В прокуратуре считают, что всё не так просто. Ведь в официальном плане рынка никакого навеса нет и в помине.

Иван Сидьков, старший следователь прокуратуры Светлогорского района:

— В настоящее время нельзя однозначно назвать виновного. Будут назначены экспертизы, проверка…

Кстати, приказ районной администрации об обеспечении безопасности, который включает уборку снега и сосулек, получили руководители предприятий и организаций светлогорского района ещё 1 февраля. Однако, с крыш торговых павильонов, часть из которых принадлежит не только частным фирмам, но и крупным государственным торговым учреждениям, снег начал исчезать только после ЧП.