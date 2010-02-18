Центризбирком нарисовал портрет потенциального кандидата в депутаты

Это предприниматели и руководители крупных предприятий.

Как заявила Лидия Ермошина, выдвижение кандидатов для участия в выборах в местные советы идет весьма активно. Например, в Минске в каждый из избирательных округов подано по несколько заявок о регистрации инициативных групп.

Отказать в праве участвовать в избирательной кампании по выборам в депутаты можно теперь всего в трех случаях. Во-первых, если сумма реальных доходов в декларации кандидата сокрыта более чем на 10 %. Во-вторых, не указаны находящиеся в собственности недвижимость, автомобиль или ценные бумаги. И в-третьих, если сокрыта доля в уставном фонде предприятия. Кстати, определение существенных ошибок при заполнении декларации — абсолютно новая норма избирательного законодательства.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

— Сейчас закон дает право Центральной комиссии установить для всех организаторов выборов пределы, в рамках которых кандидат может ошибиться. Если эта ошибка является незначительной и вызвана ненамеренным желанием исказить сведения о себе и ввести в заблуждение избирателей, она будет прощаться.

Делается это для того, чтобы максимально исключить нелепые поводы для отказа в регистрации кандидатов. Например, ничего страшного, если в декларации будут отсутствовать сведения о наличии чеков «Имущество» и «Жилье» или данные о ненайденных угнанных автомобилях. Каждый из потенциальных депутатов получит до 5 минут бесплатного эфира на местном радио.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

— Кандидаты в депутаты будут выступать на равных условиях. Кандидаты самостоятельно определяют содержание предвыборных выступлений в рамках предоставленного эфирного времени.

ЦИК констатирует очень активное выдвижение кандидатов. В столице, например, на каждый избирательный округ подано по несколько заявок о регистрации инициативных групп. Четко уже вырисовывается и портрет кандидата в депутаты. Как правило, это предприниматель или глава крупного предприятия. Конкурентная борьба между ними уже набирает обороты.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

— В минском районе Каменная Горка поданы заявления от двух инициативных групп. Одна из них — по выдвижению директора ОАО «Мапид», которое являлось застройщиком данного района. Второе — по выдвижению в кандидаты председателя общества обманутых застройщиков. Это и есть настоящая альтернатива: две противоборствующие стороны по одному избирательному округу.

Заполненные декларации вместе с остальными документами для регистрации кандидаты должны предоставить в избиркомы не позднее 15 марта. А дальше уже приступят к работе избирательные комиссии. Они займутся проверкой достоверности указанных сведений.