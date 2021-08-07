«Будем зажигать и удивлять». Кто приехал на TourFest-2021 и какие квесты ждут участников

Новости Беларуси. Фестиваль TourFest-2021 проходит под Логойском. Форум объединил работающую молодежь из разных уголков Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пятницу, 6 августа, команды представили творческие визитки в разных сценических жанрах. Первый день посвятили стилю 90-х.

А сегодня участники померятся силами в спортивных состязаниях и кулинарном мастерстве. Каждая команда в полевых условиях приготовит традиционное блюдо одной из стран, которые участвуют в Олимпийских играх в Токио.

А вот как много знают о своей стране и спорте высших достижений участники форума, покажет интеллектуальный квест.

Кира Кручковская, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома:

Нашу команду, города Жодино, представляют 11 человек. Это представители образования, культуры и здравоохранения. Все молодые, активные люди, которые уже смогли внести какой-то вклад в развитие Жодино своей активностью, инициативностью. Поэтому надеемся, что в рамках проведения этого фестиваля мы сможем показать свою творческую и активную сторону.

Владимир Савостеенко, врач-хирург Березинской центральной районной больницы:

В этот раз мы подготовились основательно и предоставим соперникам очень, очень сильную борьбу. Пусть победит сильнейший. Все подошли очень, очень креативно, ответственно к этому моменту, поэтому будем зажигать и удивлять.