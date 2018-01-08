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8 января в Минске пройдет традиционная благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети»

08 января 2018 06:54
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Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети» соберет 8 января в Минске более 1500 маленьких гостей из разных областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник традиционно откроет Рождественская литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе. Храм распахнет двери для более чем 400 юных талантов. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравит участников с наступившим праздником, совершит молитву за детей Беларуси и благословит участников встречи.

8 января в Минске пройдет традиционная благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети»-1

В знак благодарности ребята подготовили Владыке творческие поздравления и сувениры.

Рождественская елка пополнит копилку добрых дел республиканской акции «Наши дети», которая проходит под патронатом Президента Беларуси с 11 декабря по 10 января.

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси

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