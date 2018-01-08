8 января в Минске пройдет традиционная благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети»

Новости Беларуси. Республиканская благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети» соберет 8 января в Минске более 1500 маленьких гостей из разных областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник традиционно откроет Рождественская литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе. Храм распахнет двери для более чем 400 юных талантов. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравит участников с наступившим праздником, совершит молитву за детей Беларуси и благословит участников встречи.