8 июня состоится церемония закрытия фестиваля национальных культур в Гродно

Ярко, масштабно и колоритно. Гродно в эти дни стал одним многонациональным домом для народов разных стран. Город принимает фестиваль национальных культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня главными точками притяжения для гостей праздника стали традиционные подворья. Они разместились во двориках и на площадках, прилегающих к центральным улицам. Здесь звучат народные песни, музыка, голову кружат танцы и ароматы национальных блюд.