8 июня состоится церемония закрытия фестиваля национальных культур в Гродно

Ярко, масштабно и колоритно. Гродно в эти дни стал одним многонациональным домом для народов разных стран. Город принимает фестиваль национальных культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня главными точками притяжения для гостей праздника стали традиционные подворья. Они разместились во двориках и на площадках, прилегающих к центральным улицам. Здесь звучат народные песни, музыка, голову кружат танцы и ароматы национальных блюд.
Галина Буро, корреспондент:
Национальные подворья сегодня, 8 июня, будут работать весь день. В 16:00 начнется официальная церемония закрытия фестиваля, и жюри выберет подворье, которое одержит победу. И кто в этом году поучит Гран-при, а кто получит хрустальную статуэтку цветик-семицветик, расскажем в следующих выпусках.
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