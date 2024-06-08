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Грузинский колорит, караоке по-белорусски. Как стартовал второй день фестиваля национальных культур?

08 июня 2024 11:18
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Ярко, масштабно и колоритно. Гродно в эти дни стал одним многонациональным домом для народов разных стран. Город принимает фестиваль национальных культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня главными точками притяжения для гостей праздника стали традиционные подворья. Они разместились во двориках и на площадках, прилегающих к центральным улицам. Здесь звучат народные песни, музыка, голову кружат танцы и ароматы национальных блюд.

Грузинский колорит, караоке по-белорусски. Как стартовал второй день фестиваля национальных культур?-1

Анастасия Лавринчук, ведущая:
С самого колоритного и масштабного белорусского подворья на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Галина Буро. Добрый день, Галя! Каково это увидеть всю Беларусь и другие страны в одном городе?

Галина Буро, корреспондент:
Сейчас центр Гродно превратился в настоящую карту мира, где 19 подворий, словно уголки малых родин представителей национальностей. Подробности.

Самое многочисленное подворье на фестивале, конечно, белорусское.

8 июня на фестивале национальных культур в Гродно откроются подворья стран-участниц.

Грузинский колорит, караоке по-белорусски. Как стартовал второй день фестиваля национальных культур?-4

Я лічу, што беларусы – гэта самы лепшы народ у гэтым свеце. I тое, якія мы дружалюбныя, якія мы спагадлівыя, шчырыя – гэта ўсе пра беларусаў.

Грузинский колорит, караоке по-белорусски. Как стартовал второй день фестиваля национальных культур?-7

Галина Буро, корреспондент:
Колоритно, хлебосольно, музыкально и танцевально. Все диаспоры показывают традиционные костюмы и блюда национальной кухни. Тема фестиваля в этот раз – семейные традиции, в том числе свадебные. На белорусском подворье покажут наше бережное отношение к хлебу, который в виде каравая является обязательным атрибутом «беларускага вяселля».

Грузинский колорит, караоке по-белорусски. Как стартовал второй день фестиваля национальных культур?-10

Предложат спеть караоке по-белорусски.

Грузинский колорит, караоке по-белорусски. Как стартовал второй день фестиваля национальных культур?-13

А еще здесь развернулся мясной фестиваль, где можно попробовать полендвицу, шкварки, рульки.

Грузины подготовили 18-килограммовый торт, который в точности передает горный рельеф Грузии, реки и озера.

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# Фестиваль культур в Гродно # общество # Галина Буро

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