Грузинский колорит, караоке по-белорусски. Как стартовал второй день фестиваля национальных культур?
Ярко, масштабно и колоритно. Гродно в эти дни стал одним многонациональным домом для народов разных стран. Город принимает фестиваль национальных культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня главными точками притяжения для гостей праздника стали традиционные подворья. Они разместились во двориках и на площадках, прилегающих к центральным улицам. Здесь звучат народные песни, музыка, голову кружат танцы и ароматы национальных блюд.
Анастасия Лавринчук, ведущая:
С самого колоритного и масштабного белорусского подворья на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Галина Буро. Добрый день, Галя! Каково это увидеть всю Беларусь и другие страны в одном городе?
Галина Буро, корреспондент:
Сейчас центр Гродно превратился в настоящую карту мира, где 19 подворий, словно уголки малых родин представителей национальностей. Подробности.
Самое многочисленное подворье на фестивале, конечно, белорусское.
8 июня на фестивале национальных культур в Гродно откроются подворья стран-участниц.
Я лічу, што беларусы – гэта самы лепшы народ у гэтым свеце. I тое, якія мы дружалюбныя, якія мы спагадлівыя, шчырыя – гэта ўсе пра беларусаў.
Галина Буро, корреспондент:
Колоритно, хлебосольно, музыкально и танцевально. Все диаспоры показывают традиционные костюмы и блюда национальной кухни. Тема фестиваля в этот раз – семейные традиции, в том числе свадебные. На белорусском подворье покажут наше бережное отношение к хлебу, который в виде каравая является обязательным атрибутом «беларускага вяселля».
Предложат спеть караоке по-белорусски.