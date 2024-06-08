Грузинский колорит, караоке по-белорусски. Как стартовал второй день фестиваля национальных культур?

Ярко, масштабно и колоритно. Гродно в эти дни стал одним многонациональным домом для народов разных стран. Город принимает фестиваль национальных культур, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня главными точками притяжения для гостей праздника стали традиционные подворья. Они разместились во двориках и на площадках, прилегающих к центральным улицам. Здесь звучат народные песни, музыка, голову кружат танцы и ароматы национальных блюд.

Анастасия Лавринчук, ведущая:

С самого колоритного и масштабного белорусского подворья на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Галина Буро. Добрый день, Галя! Каково это увидеть всю Беларусь и другие страны в одном городе?

Галина Буро, корреспондент:

Сейчас центр Гродно превратился в настоящую карту мира, где 19 подворий, словно уголки малых родин представителей национальностей. Подробности.

Самое многочисленное подворье на фестивале, конечно, белорусское.