Услуга социального такси до 2014 года появится во всех крупных городах Минской области

Новости Беларуси. Услуга социального такси до 2014 года появится во всех крупных городах Минщины.

Первый пилотный проект уже больше месяца действует в Солигорске. Две машины, переоборудованные в соответствии с санитарными нормами, развозят инвалидов первой и второй групп с хронической почечной недостаточностью в больницу на гемодиализ. Курсирует такси с 7 утра и до 11 вечера.

Услуга чрезвычайно востребована. В перспективе количество льготников для пользования социальным такси будет увеличена, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Жук, водитель социального такси:

У меня все по графику, по времени, адреса всех есть. Я в 6.55 выезжаю из парка, в 7.15 уже первого забираю. Собрал по городу, завезу в больницу. Потом вторую смену. Вторую развожу, этих привожу.

Татьяна Михаленко, заместитель директора Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения:

Люди заканчивают гемодиализ очень поздно и движение автотранспорта практически уже не осуществляется. То есть людям приходилось добираться домой либо на такси, либо пешком. Эта услуга им пришлась как нельзя кстати. Услуга эта будет развиваться. Через три месяца, это в октябре, мы подведем первоначальные итоги и спектр категорий будет расширен.