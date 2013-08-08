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В Украине забраковано и снято с реализации 40% школьных товаров

08 августа 2013 06:06
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Новости Украины. В Украине забраковано и снято с реализации 40% школьных товаров. Установлено более тысячи нарушений требований законодательства о защите прав потребителей. Таковы результаты проверки предприятий инспекторами.

Они подтвердили устойчивую тенденцию поступления на рынок страны товаров с грубыми производственными дефектами, с применением материалов, которые могут негативно влиять на состояние здоровья детей. Список таких производителей в стране обнародуют до конца августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Школы в Беларуси # общество

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