Новости Украины. В Украине забраковано и снято с реализации 40% школьных товаров. Установлено более тысячи нарушений требований законодательства о защите прав потребителей. Таковы результаты проверки предприятий инспекторами.

Они подтвердили устойчивую тенденцию поступления на рынок страны товаров с грубыми производственными дефектами, с применением материалов, которые могут негативно влиять на состояние здоровья детей. Список таких производителей в стране обнародуют до конца августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.