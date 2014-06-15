73-летний глухонемой мотоциклист Владимир Ярец на мотоцикле объехал весь земной шар

Новости Беларуси. Для каждого ребенка его папа самый лучший. Но есть и такие, кто в чем-то лучший для всех.

Отец двух уже взрослых сыновей Владимир Ярец – единственный глухонемой мотоциклист, который на своем железном коне объехал весь земной шар.

От Памира до Эльбруса, пересек пески Средней Азии, проехал по дорогам Сибири, Дальнего Востока.

Сегодня у 73-летнего белоруса огромная коллекция фотографий. Он званый гость на всех байкерфестивалях и выставках не только нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ярец, мотопутешественник:

Путешествие для меня – это как для рыбака рыбалка, для спортсмена – спорт. У меня свой интерес – путешествие на мотоцикле. Можно увидеть разные страны. Каждый раз разных людей со всеми пообщаться, себя показать. С 12 лет полюбил географию. Теперь себя считаю себя мастером. Ничего не боюсь. Дружу со всем миром, а глобус – мой самый большой друг.