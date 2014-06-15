В канун Международного дня отца в минском парке Горького прошел настоящий семейный праздник

Новости Беларуси. «Папин день – каждый день». В канун Международного дня отца в парке Горького проходит настоящий семейный праздник. Акция эта не первая.

Кто на что горазд в 2013 году папы демонстрировали в пеленании малышей и исполнении колыбельных. Они рисовали мелками на асфальте и стреляли из водных пушек и пистолетов.

В 2014 году концепция немного изменилась: на помощь папам в викторинах и спортивных состязаниях пришли мамы и малыши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Мама поздравляла малыша с Днем папы. Малыш еще, может быть, и понимает, но не сказать, что будет речи толкать.

Хороший, умный, сильный.

Здоровья, счастья и любви. Папу люблю.

Потому что он меня часто кормит сладостями. Хочу, чтобы он хорошо себя вел.