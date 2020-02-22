Будет ли лето дождливым? Народные приметы на неделю с 24 февраля по 1 марта

25 февраля – день Алексея . В народе верили, чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март. А туман или снегопад сулят дождливое лето, рассказали в программе «Плюс-минус» .

27 февраля – Кирилл Весноуказчик. Какая погода в этот день, таким и август будет.

28 февраля – Онисим. Предки считали, это время когда, зима с весной спорят: кому идти вперёд, а кому отступить.