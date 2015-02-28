Прямые телефонные линии провели чиновники Беларуси в седьмой раз

Новости Беларуси. С проблемой – по адресу! Республиканская и региональная власть в очередной раз ответила на звонки населения. На прямой телефонной линии – министерства, городские и областные исполнительные комитеты, а также руководство районов.

У каждого желающего сегодня, 28 февраля, была возможность задать и получить ответ на волнующий вопрос. Как показали итоги диалога, в перечне актуальных тем оказались сфера жилищно-коммунального хозяйства, строительства и приватизации, образования.

Какие вопросы чаще всего попадают на карандаш у чиновников? И на какие просьбы граждан незамедлительно следует реакция? На встрече в открытом формате побывала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Не пройти, не проехать. Звонок на прямую линию для Тамары Леонидовны скорее крик о помощи. Вот уже который месяц женщина старается из дома не выходить. В то же почтовое отделение, которое, к слову, расположилось буквально в пару сотнях метров, она едва ли не добирается вплавь. Лужи по колено, грязь и полное отсутствие тротуаров. Пенсионерка сетует: не дорога, а испытание на прочность и нервы.

Тамара Карызно, житель агрогородка Блонь (Пуховичский район):

Только позвонила председателю, а он говорит: Где это у нас такая дорога плохая? Я говорю: На Юбилейной, а вы что, у нас не разу не были? Он говорит, что нет. Так я говорю: Обувайте резиновые сапоги и приезжайте.

Такая грязная картина, как оказалось, следствие недобросовестной работы коммунальщиков. Теплотрассу здесь обновили, а вот привести дорогу в порядок, кажется, забыли. Хотя, как уверяют в ЖКХ, посыпать гравием улицу на тот момент не позволила погода.

Андрей Веращака, начальник участка поселка Блонь УП «Жилтеплосервис коммунального хозяйства Пуховичского района»:

Во втором квартале мы планируем здесь положить тротуарную дорожку для улучшения жилищных условий. И будет проводиться посыпка дороги.

Эта не первый вопрос, который за время прямых линий в Пуховичском райисполкоме взяли на карандаш и уже решили. Правда, руководство сетует: звонков поступает немного. Люди скорее пойдут жаловаться в вышестоящие инстанции, а ведь местная власть на связи здесь почти круглосуточно. Рассказать о наболевшем можно в любой день, позвонив на тот же телефон горячей линии. Ведется и личный прием граждан.

Людмила Бельская, управляющая делами Пуховичского районного исполнительного комитета:

Больше звонков от жителей Пуховичского района поступило на прямую линию в облисполком. Люди надеются на то, что если они обратятся сразу в вышестоящий орган, то вопрос решиться моментально, и не нужно будет им где-то здесь решать вопросы. Но практика показывает, что все вопросы, с которыми люди обращаются в вышестоящие организации, все равно возвращаются для рассмотрения по существу к нам в райисполком, в местные исполнительные органы - сельсоветы, в организации района.

Тому в пример уже совершенно другая дорожная картина. Гладкий асфальт, обустроенные пешеходные дорожки и бордюры. Улица Карла Маркса в Марьиной Горке реконструкцию ожидала несколько лет. И за это время, по понятным причинам, не раз становилась объектом нареканий у местных жителей. Звонки на протяжении года поступали в райисполком. Проблему взяли на контроль и со временем решили.

Марина Дрозд, главный специалист по вопросам обращения граждан и юридических лиц Пуховичского районного исполнительного комитета:

Была сложность в том, что для строительства нужно было большое финансирование. К концу 2014 года по улице Карла Маркса у нас все-таки появились пешеходные дорожки, что не может не радовать наших жителей. Были и звонки с благодарностью.

А это уже Брестская область. Впервые за несколько лет Татьяна Ковальчук уверено ходит по своему участку, а в воображении уже разбивает грядки. Говорит, на возвращенных из-под воды сотках совсем скоро заколосятся зерновые и взойдёт картофель.

Татьяна Ковальчук, житель деревни Деменичи (Жабинковский район):

Здесь стояла вода. Невозможно было вспахать огород. Погружался полностью трактор.

Со своей проблемой женщина решила обратиться в райисполком во время прямых линий. Здесь к проблеме отнеслись с пониманием – земляные работы провели в кратчайшие сроки.

Александр Апекунов, управляющий делами Жабинковского районного исполнительного комитета:

Каждый житель имеет возможность со своей проблемой обратиться в любую службу, к руководству района. Так же важно, что бы граждане не спешили обращаться в вышестоящие органы, а обращались сначала по месту.

У жителей деревни Тростивец Быховского района, что на Могилевщине, субботнее утро начинается с привычных житейских хлопот - наносить воды скоту, натопить баню, приготовить обед. Но сегодняшнее утро не заладилось, в деревне сломалась колонка. Звонок на прямую линию председателю райисполкома дал сельчанам возможность быстро вернуться в привычное русло. Дежурная группа водоканала выехала незамедлительно.

Львиную долю всех обращений составили жилищно-коммунальные проблемы - ремонт печки, подсыпка дороги, продление маршрута рейсового автобуса. Проблемы своих жителей здесь стараются решить по горячим следам.

Дмитрий Калеев, председатель Быховского районного исполнительного комитета:

Неважно, что сегодня суббота. У нас есть оперативные бригады, которые сегодня работают. Если возможно прямо сейчас решить эту проблему, то мы ее решаем.

Прямые линии по всей республике сегодня были открыты уже в седьмой раз. За это время к чиновникам дозвонились тысячи людей. Сотни проблемных вопросов были не только услышаны, но и решены.

Уже 7 марта подобный диалог в двустороннем формате продолжится. А это значит, что с проблемой по адресу сможет обратиться каждый желающий.