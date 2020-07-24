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На Немиге ограничили движение транспорта из-за укладки асфальта

24 июля 2020 22:28
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Новости Беларуси. Немигу ожидают насыщенные дни. Движение в этом районе ограничат сразу по нескольким причинам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Немиге ограничили движение транспорта из-за укладки асфальта-1

Первая – укладка асфальта от Городского Вала до площади Богушевича. Участок частично перекрыли 24 июля в 23:00, а откроют утром 27 июля.

На Немиге ограничили движение транспорта из-за укладки асфальта-4

Плюс на Немиге начинают готовиться к 90-летию ВДВ. По проспекту Победителей поедет военная техника. Репетировать будут у Дворца спорта – 26 июля с 07:00 до 22:00, 1 августа до обеда. В это время движение также ограничат.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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