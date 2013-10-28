70 лет назад перестало существовать Минское гетто. Воспоминания бывших узников в репортаже СТВ

Новости Беларуси. На неделе в Беларуси вспоминали Минское гетто. Прошло ровно 70 лет со дня трагедии. И оно стоит в ряду наиболее чудовищных преступлений 20 века.

Минское гетто было одним из самых крупных на оккупированной территории Советского Союза. На нескольких улицах, обтянутых колючей проволокой, находилось до 100 тысяч узников. За любое нарушение правил была только одна мера наказания – расстрел. Похоронные бригады каждый день сгребали горы трупов.

За колючей проволокой 39 улиц, а на них 100 тысяч обречённых. Минское гетто было одним из крупнейших в Европе и одним из 200, созданных на территории Беларуси. Вот это то самое место расправы. Вот уже 70 лет оно словно напоминание о тех трагических днях.

Наталья Громыко:

Во время войны она спасла свою подругу с ее родителями. Когда они находились в гетто, они имели возможность бежать в дом моей мамы.

Мамой Натальи Викторовны Галина Бильдюкевич станет только в 47-м. А тогда, в 41-м, 18-летняя девушка, рискуя будущим своим, спасала жизни чужим. Кормила, одевала, выводила из гетто и прятала в своем же доме еврейских узников. А потом еще 40 лет молчала об этом, то ли не считая спасение людей личным подвигом, то ли все еще ожидая нацистскую расправу.

Наталья Громыко:

Узнала я обо всем, что произошло в 1981 году, когда ее подруга Галя вместе со своим мужем и уже со взрослой дочерью, которой было под 30, приехали проведать мою маму.

Несколько дней назад Галину Бильдюкевич признали «Праведницей мира». Она одна из 711 белорусов, удостоенных этого почетного звания. Медаль вручили дочери, а имя матери пообещали увековечить для потомков. Совсем скоро имя Галина появится на стене в Иерусалиме.

Майя Крапина, узница Минского гетто:

В гетто не было ни магазинов, не было ни воды, ни электричества, ничего в гетто не было. Школ тоже не было, дети были беспризорными.

А вот Майя Исааковна была среди тех, кто «жизнь за колючей проволокой» видел собственными глазами. Ей было шесть. За годы нацистского ада она потеряла почти всю семью: дедушку, родителей, сестер…

Майя Крапина:

В плательном шкафу делали дырку большую, и мы, когда начинались погромы, мы через эту дырку влезали в эту «малину». А «малина» была самым настоящим погребом, где не было света, была темень, мы никого не видели. И когда мы в один из погромов, когда дедушка уже построил «малину», спустились туда, то сидели мы там 3 дня.

Из гетто ее вывел старший брат. Они бежали несколько суток до ближайшей партизанской зоны. То, о чем маленькая Майя не могла рассказать, теперь можно прочитать. Боль, кровь и слезы уже Майи Исааковны – на страницах книги.

Минское гетто – конвейер смерти для евреев. Точное количество погибших не назовет никто. Да и нужно ли? Ведь дело не в цифрах, а в людях.

Митинг-реквием в память убитых в очередную годовщину Холокоста. вспомнить тех, кого сегодня с нами нет, пришли те, кому судьба приказала выжить.

Наоми Бен-Ами, директор бюро по связям с русскоязычной еврейской диаспорой «Натив» при канцелярии премьер-министра Израиля:

Эта память важна для наших детей, внуков, чтобы они знали, что такое произошло и такое не имеет место произойти больше никогда.

Лидеры международного еврейского движения, дипломаты и руководство столицы – они пришли почтить память погибших и отдать дань живым. Казалось, мемориальный комплекс «Яма» собрал в годовщину трагедии всех участников Минского гетто. Бронзовые узники, будто живые, стояли рука об руку с выжившими.

Яков Блайх, главный раввин Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса:

Тяжело поверить, что только 70 лет назад произошло такое горе – и Холокост, и война, чтобы сегодня еще раз повторились такие же слова, когда народы хотят и уничтожают друг друга. Единственный способ, чтобы такие вещи не повторились, это только образование, образование и еще раз образование. Научить молодежь, следующие поколение, как надо уважать друг друга, как важна, как ценится жизнь человеческая.

К подножию монумента в память о жертвах гетто – цветы и камень, доставленный из окрестностей Иерусалима. Все в соответствии с иудейской традицией.

Йосеф Шагал, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Республике Беларусь:

Только в Беларуси я понял, что такое Холокост, с одной стороны, а с другой стороны, я понял, что такое отношение к этому людей, родившихся здесь. Мы очень ценим это, и, в свою очередь, стараемся сделать все необходимое, все нужное, для того чтобы хоть как-то отплатить за отношение к нашей памяти, к нашим традициям, к нашей истории.

Бывший узник Минского гетто Савелий Каплинский – один из тех, кто память о прошлом передает в будущее.

Савелий Каплинский, узник Минского гетто:

Моя ассоциация и ассоциация узников делаем очень многое, чтобы передать нашей молодежи, которая там сейчас живет, память об этой величайшей катастрофе. Мы издаем книги.

Словно связь поколений и этот белорусско-немецкий проект. Историческая мастерская расположилась в уникальном здании, одном из немногих сохранившихся в Минске на территории бывшего гетто. Дети и взрослые, белорусы, немцы и евреи уже десятый год изучают события, судьбы и невыдуманные истории людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Антонина Чумакова, историк:

В здании работает еще социальный проект «Мост поколений». Он организует различные кружки по интересам для выживших людей, для свидетелей войны, в первую очередь, для бывших узников, для бывших восточных рабочих.

17 июля 41-го и 21 октября 43-го. Между двумя датами – сотни тысяч жертв: евреи Беларуси, Германии, Австрии, Чехии… У них своя арифметика.

Фрида Рейзман, узница Минского гетто:

Каждый день помнишь.

Лицо каждого спасителя, которое не сотрется из памяти никогда.

Фрида Рейзман:

Те, кто сегодня живы, это в той или иной мере, я всегда говорю, это люди, которые спаслись, благодаря белорусским друзьям, белорусам.