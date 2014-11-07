7 ноября в Минске на площади Независимости возложили цветы к памятнику Ленина

Новости Беларуси. Красный день календаря. День Октябрьской революции отмечают 7 ноября в Беларуси. Наша страна – одна из немногих сохранила эту традицию. И хотя со времен Советского союза прошло уже много лет, идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства - актуальны и в наше время.

С днем октябрьской революции соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы одни из немногих на постсоветском пространстве, кто отдает дань уважения этой исторической дате. Белорусы не отказываются от собственного прошлого, но и не хотят поступаться суверенным правом самостоятельно определять свое будущее. Искренне желаю вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах и новых достижений на благо нашей Родины.

Глава государства пожелал народу крепкого здоровья, оптимизма и уверенности в своих силах.

По традиции, в этот день цветы легли к памятникам Ленина по всей стране. Так, в Минске на площади Независимости собрались представители Коммунистической партии Беларуси, молодежь и ветераны.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Октябрь открыл дорогу Беларуси для национальной государственности. Право на труд, на 8-часовой рабочий день, право на пенсионное обеспечение в старости – это действительно завоевание Октября.

Сергей Костян, председатель белорусского славянского комитета:

Этот праздник миллионам таких, как я, дал путевку в жизнь. Все трудились: кто токарем, кто слесарем, кто швеей. Для меня это святой праздник!