7 мая в День радио и телевидения ведущие СТВ Ольга Бурлакова и Юрий Царев вышли в прямой эфир на радио!

Профессиональный праздник сегодня отмечают работники телевидения и радио. 118 лет назад в мире появился первый радиоприёмник. История белорусского радио началась в 1925. А первый эфир белорусского телевидения зрители увидели 1 января 1956 года.

Сегодня на отечественном медиа-рынке - более десятка республиканских телеканалов и радио-станций. Среди них почётную нишу – занимает и телеканал СТВ. За годы проведения национального конкурса мы покорили «Телевершину» более 30 раз. В этом году в копилке «СТВ» оказались сразу 7 статуэток.

Именно сегодня ведущая программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ Ольга Бурлакова решила узнать побольше о профессии радиоведущего. Для этого она пришла в студию одной из радиостанций столицы и вместе со своим соведущим по программе Юрием Царевым вышла в прямой эфир!

С профессиональным праздником столичных журналистов поздравил председатель Мингорисполкома. Николай Ладутько отметил высокий уровень работы телеканала «СТВ». За объективное освещение жизни города нашим сотрудникам были объявлены благодарности.

Встреча прошла в форме пресс-конференции. Не остались без внимания актуальные для столицы вопросы: парковки во дворах, развитие гостиничного бизнеса, строительство метро и праздничное оформление.

Наталья Жидович, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Новости – это очень сложная, но очень интересная работа. И каждая такая награда – это оценка профессионализма всего нашего коллектива, всех тех, кто каждый день делает интересные, яркие новости. Награда вдохновляет создавать что-то новое.