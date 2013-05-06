Новости Беларуси. «Доброе сердце – ветеранам». Необычный проект стартовал в Минске. Финалистки конкурса красоты «Королева весна» взяли под опеку ветеранов Великой Отечественной.

Девушки из Беларуси, России, Армении и Китая помогли с уборкой квартир, а также спели песни под гитару и помогли приготовить праздничные блюда к празднику Пасхи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дарья Шманай, финалистка конкурса «Королева весна»:

Маникюр не боюсь испортить. Я считаю, что это очень благородно, очень нужная вещь в наше время – помогать пожилым людям. Очень приятно в такой день, перед конкурсом, сделать не только что-то для себя, не быть занятым одной подготовкой, а приехать к людям старшего поколения, к ветеранам, помочь им убрать квартиру либо просто посидеть, поговорить, выслушать их, посидеть за чашечкой чая.