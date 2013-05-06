Велопробег, приуроченный к 9 Мая, объединил молодежь и ветеранов Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области велопробег, приуроченный ко Дню Победы, объединил молодежь и ветеранов. Всего – более сотни человек. Участники акции посетили места былых боев и почтили минутой молчания погибших семь десятилетий назад.

100 километров на велосипеде – не расстояние. Особенно для людей, которые преследуют благородные цели. Привести в порядок воинские захоронения, возложить цветы к братским могилам, отдать дань памяти сожженным в собственных деревнях мирным жителям.

Виктор Галай, организатор велопробега:

Я считаю, что это нужно, потому что уже, допустим, наше еще поколение, немного знает по рассказам от наших отцов, дедов, что такое война, какая она была, что делалось на этой войне. А уже меньшее поколение не представляет, что это такое, что было. Надо, чтобы знали наши дети, за что воевали наши отцы, деды.

Одной из точек масштабного велопробега стал мемориальный комплекс «Вишенки», который называют сестрой Хатыни.

Станислав Барейша, участник велопробега:

Раньше это была большая деревня с множеством местных жителей. В 1943 году эта деревня была сожжена вместе с местными жителями. После этого там был построен мемориальный комплекс. Мы почтили память погибших минутой молчания.

Последний пункт в маршрутной карте участников патриотического пробега – обычная на первый взгляд опушка леса. Именно это место в свое время выбрали для дислокации первые белорусские партизаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Плют, участник партизанского движения в Беларуси в 1943 году:

Попал в партизаны в 1943 году, пацаном был. Выполнял все, что мне поручалось. И пастухом был – пас партизанский скот, и заготавливал продукцию для партизан, и был сапожником. То есть все, что мне полагалось делать, я все делал.

Мы, пацаны того времени, которым было 9-10-12 лет, мы делали все для победы нашего народа в этой войне.

Дети, старики, военные, спортсмены. Сегодня всех их в канун Дня Победы сплотил символичный костер поколений. И в этом общем огне – великая сила единения. Сплав молодости и старости, жизни и смерти, войны и мира. И прошлого, без которого не бывает будущего.