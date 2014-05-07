7 мая проходит финал проекта СТВ «ХОРоШОУ»!

Новости Беларуси. Дети - это «ХОРоШОУ»! С таким лозунгом в эти минуты проходит финал детского международного проекта СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий день подряд идет съемка телевизионного проекта «ХОРоШОУ». В этом году участниками конкурса стали 5 коллективов из России, Литвы, Чехии, Эстонии и Беларуси.

7 мая - финал проекта и самое сложное музыкальное сражение народных песен и мировых хитов. По итогам сегодняшних выступлений ни один коллектив не останется без награды. В качестве судей не только именитые взрослые члены жюри, но и их дети. С детьми на сцене появились и ведущие - Антон Мартыненко, Лариса Грибалева и Юрий Царев.

Телеверсия телеканала СТВ - 18, 25 мая и 1 июня.

Ругиле Дайлидайте, участница хора «Линксмасис До» (Литва):

Мы прошли два этапа и нам запомнилась очень хорошая публика. Они очень нас поддержали и мы очень счастливы.

Ульяна Петрович, участница хора «Фэст» (Беларусь):

Мне очень нравится, я даже чувствую гордость за свою страну, за наш хор. За то, что нам выпала такая большая ответственность.

Марина Кранц, руководитель фора «Кнопочка» (Эстония):

Вообще, конечно, впечатляющее такое шоу, действительно ХОРОШОу, от слова «хорошо»! Это действительно шоу, большое, грандиозное мероприятие.

Тереза Диатилова, участница хора «Жэрабинка» (Эстония):

Нам здесь все очень нравится. мы рады находиться в Минске - это очень красивый город. а проект «ХОРоШОУ» весьма увлекательный.